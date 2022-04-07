Предприниматели РФ просят об отмене ковидорегуляций

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Предприниматели в российских регионах, где сохраняются ковидорегуляции, просят об их отмене.
"В ряде регионов [где не отмены антиковидных ограничений] предприниматели несут издержки в виде покупки средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции, а также расходы по контролю соблюдения настоящих требований на предприятиях, введенных в марте 2020 года. Предлагаю распространить практику [Москвы по отмене антиковидных мер для бизнеса] во всех субъектах РФ и отменить все существующие коронавирусные ограничения во всех отраслях", - сказала ТАСС общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова.
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APN.ru