Предприниматели РФ просят об отмене ковидорегуляций

Предприниматели в российских регионах, где сохраняются ковидорегуляции, просят об их отмене.



"В ряде регионов [где не отмены антиковидных ограничений] предприниматели несут издержки в виде покупки средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции, а также расходы по контролю соблюдения настоящих требований на предприятиях, введенных в марте 2020 года. Предлагаю распространить практику [Москвы по отмене антиковидных мер для бизнеса] во всех субъектах РФ и отменить все существующие коронавирусные ограничения во всех отраслях", - сказала ТАСС общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова.