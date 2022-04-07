 

Мир симулякров подменяет реальность


Мне, как психологу, нередко приходится консультировать по интернету не только тех, кто проживает в России, но и тех, кто покинул её. По сути своей, я уже давно консультирую наших мигрантов, которые сейчас живут за рубежом. Все они разные. И все они по-разному переживают о будущем России, о её судьбе. Эти переживания обострились особенно в 2022 году в связи с известными событиями, важными для России и мира. Каковы эти переживания? Какова их типология?


Есть российские мигранты, которые сопереживают за Россию, за её будущее, за будущее её экономики, поддерживая её внешнеполитическое поведение в отношении США и Запада в связи с нынешней ситуацией. Они желают того, чтобы в России ничего страшного не случилось в связи с переживаниями за своих близких, за свою Родину, так как продолжают её любить на расстоянии.


Тем не менее, необходимо признать, что психоанализ, проведённый мною в отношении иных российских мигрантов, нередко выявляет садомазохистические установки. То есть, среди российских мигрантов имеет место некое предвкушающее и смакующее ожидание негативных событий и исхода, которые могут произойти сРоссией, в частности, с падением её экономики, со значительным падением уровня жизни россиян. Такие мигранты верят в некий фатальный исход России. Эта выдуманная фатальность их радует и даже вызывает экстаз! Среди таких есть даже верующие и молящиеся о некоем Конце России, которое принесёт благо. Они желают жертв и смакуют их появление. Мне, как психоаналитику, приходится раскрывать некоторым мигрантам истоки всего этого, происходящего в их душах. И эти садомазохистические установки постепенно исчезают. Это не так просто! Требуется время.

Эти мигранты, как бы наполнены ожиданием "ужаса вне одеяла", который обычно испытывают кинозрители, с удовольствием смотрящие фильмы-ужастики. То есть, эти мигранты с удовольствием смотрят на всё происходящее с Россией со стороны, со стороны своего комфортного "одеяла" миграции, оправдываясь и радуясь за то, что удачно и вовремя мигрировали из России. Чем хуже России и её экономике, тем большая радость переполняет этих российских мигрантов. Они выискивают в интернете только негативные видео, касающиеся проблем и бед России. Это их забавляет.

Среди таких мигрантов немало интернет-воинствующих мигрантов, которые активно выступают в социальных сетях, ютубе, тик-токе и др. Кроме того, среди них немало профессиональных журналистов, которые мигрировав за рубеж, быстро и оперативно стали смелыми в своих оценках. Это садомазохистическое смакование России и её предстоящего упадка, становится главной мотивацией их видеографического, журналистского и публицистического творчества. Их сильно огорчает то, что России пока удается противостоять мировым бандитским экономическим санкциям.
Эта садомазохистическая радость, по-видимому, сродни той радости ожидания, которая всегда охватывает политическую оппозицию, которая с радостью и стервятнически ожидает падение уровня жизни народа, на основании которого можно прийти к успеху и к власти. Но мною уже неоднократно отмечалось, что существует большая разница между судьбой Отечества и судьбой власти. Некоторые амбициозные и близорукие личности, одержимые садомазохистическими установками, не способны понимать этой разницы. Причины поддержки большинством россиян всего того, что происходит в Украине, связаны с переживанием за своё Отечество, за Россию.

 

Уровень садомазохистической эстетики мигрантов-журналистов можно оценивать по тому, как они участвуют в создании фейков или видеофейков.
Необходимо признать, что мир уже несколько десятилетий развивается, согласно симулякрам. Симулякры — это живые знаки, оторванные от реальности. Симулякры живут сами по себе в виртуальном мире, но при этом влияют на мир. Более того, симулякры, порой, становятся реальнее реальности, так как выходят в общемировой тираж и благодаря этому захватывают души людей планеты. А люди всё чаще ведут себя, переживают и мыслят, согласно симулякрам.

Так называемые пресловутые фейки или видеофейки, являющиеся постановочным видео, это лишь разновидность симулякров. Мир симулякров значительно шире. В него входят различные постановки в киноискусстве, видео творчестве, искусстве, мультипликации, на телевидении, в СМИ, в рекламе, политике, экономике и др. И мир стал всё чаще развиваться, согласно предписанным СМИ и киносценариям. Вспомните падение двух небоскрёбов в Нью-Йорке, которые были до реального их падения в голливудском кино. Вспомните художественный фильм "Хвост, виляющий собакой", который стал технологией, рецептом и инструкцией для работы спецслужб и экспансионистской политики США в мире. Согласно этой технологии, сначала делается постановочное видео, которое выдаётся затем за реальность. Этот одна из разновидностей манипуляций. Симулякры — это всегда манипуляция сознанием.

Президент Украины, пришёл к власти, согласно этим же технологиям. Сначала он, благодаря своим кукловодам и манипуляторам стал президентом Украины в кинофильме "Слуга народа", а затем стал реальным президентом. Это был проект манипуляции сознанием.
Поэтому неудивительно почему Зеленский как представитель постановочного кинематографического и видеографического искусства продолжил внедрение своих навыков и интеллекта в сфере производства видеофейков или фейков, связанных с информационной войной с Россией. Он курирует это как профессионал.

Мир симулякров подменяет реальность, хотя люди понимают, что это постановочный и искусственно созданный продукт. Проходит время и эти симулякры становятся главным содержанием нашей психики и жизни.

Спросите сами у себя, что для вашей души в детстве был актуальнее: медвежонок Винни-Пух из мультфильма, или реальный медвежонок в зоопарке вашего города? А представьте себе, если бы Винни-Пух вылез бы из телевизора к вам на кухню и стал бы пить чай с вами, с мёдом... На Украине это произошло. Слуга народа вылез с экрана и пришёл к украинцам.
Людям свойственно забывать факт постановки. Люди вживаются и отдаются искусству симулякров настолько, что для них перестаёт быть актуальным постановка это или на самом деле. Есть постановки, которые изначально выдаются за реальность. Их сейчас называют фейками.
А что изменилось в мире за время внедрения симулякров в нашу жизнь, описанных философами-постмодернистами ещё несколько десятилетий назад?

Изменились лишь инструменты тиража симулякров. Пришёл интернет со своими ютубами и тик-токами и т. п. Теперь не нужно как раньше включать телевизор или идти в кинотеатр. Экраны у нас на ладошках, пальцами которых достаточно провести по сенсорной поверхности стекла. Симулякры приходят теперь в наши души по "щучьему велению, по моему хотению". Помните, что душам нашим свойственно обманываться с собственного согласия.

 

При создании контента российские журналисты должны понимать, что деамериканизация мира - главный смысл России.

Первична деамериканизация мира, всё остальное, связанное с демилитаризацией, денацификацией и прочее - это лишь инструменты деамериканизации. Деамериканизация началась в зоне, в которой сосредоточилась критическая масса деструктивной американизации, опасной для России. Этой зоной оказалась Украина.

Размещение баз НАТО рядом с Россией - вторичная проблема. Тем более, после начала спецоперации России на Украине, базы НАТО ещё более активизировались и увеличились в своём числе. То есть, проблема опасности НАТО для России осталась той же. И Россия, предполагала, видимо, такой исход. Поэтому главной целью военной спецоперации оказалась не Украина сама по себе, как считают некоторые эксперты, а Украина, пропитанная НАТО и деструктивным процессом американизации. Таким образом, главной целью России стала деамериканизация Украины, которая сама того не замечая, стала заложницей США, что вызывает жалость. А то, что этот ход России стал триггером процесса деамериканизации мира, покажет только время и история.

Следовательно, не стоит близоруко упрощать концепцию поведения России на Украине, которая, якобы, тупиковая и не имеет достаточного уровня смысла. А без главного смысла теряется смысл действий и операций в любой сфере. Смысл есть. Это разрешение проблемы мироустройства, в котором будет достойное место России. И эта задача без издержек, которые свалились на Россию, невозможна.

 

Большинство экспертов анализируют Россию и Украину, но мало анализируют деструктивную концепцию Гегемона, то есть, США. Эта тема обходится. Есть некий Гегемон, который влияет на весь мир с помощью санкций. И многие международные субъекты ведут себя осторожно по поводу высказываний о США. Всё это сказывается и на экспертах. Именно в этом причина близорукости некоторых экспертов мировой политологии и экономики. Они увлеклись близоруко частностями и тактическими задачами выживания.

Гегемон недооценил экономическую роль России на всю мировую экономику, поверив в малую долю России в мировой экономики. Экономическая роль России оказалась реактивной и резонансной. Возмущение России на экономику США и Европы оказалось существенным. Это лишь некоторые составляющие значимости России для мира. Тем более, согласно, авторитетным мировым экономистам, будущее мира за энергией. Энергетическая эпоха в мире будет расцветать и ключевая роль в этом будет именно у России. Миру потребуется много энергии. Именно поэтому аппетиты на Россию с её энергетическим и сырьевым потенциалом, у мира и Запада, весьма велики.

Либо будет новое мироустройство мира с особой и значимой ролью России в мире. Это задача и цель России. Если это произойдёт, то мир скажет, что так должно было быть. Либо мир будет без России. Это задача Гегемона. Деамериканизация мира - главный смысл России. И опять, как было в первую и вторую мировую войну, ключевая жертвенная роль в мире у России. Европа должна помнить о России, как о своем спасителе от гитлеровского фашизма. Вопрос о том, насколько всё то, что проделывает Гегемон с миром, применяя экономическую и политическую экспансию на всё международные субъекты, является замаскированной формой мировой агрессии, остаётся открытым?

 

Забавные близоруко-модернистские зарисовки у некоторых журналистов и аналитиков СМИ. Миром правит ситуационность и один день может долбануть такой бифуркацией, что смоет все былые построения и проекции амбициозных авторов доктрин. Больше всего поражали былые планирования всяческих аналитиков об экономическом развитии России на десять и даже двадцать лет вперёд. Помню эти прошлые публикации в СМИ. И тогда я говорил об их линейности, близорукости, так как они не учитывали непредсказуемость, неопределённость, бифуркационность эпохи постмодернизма. И эта бифуркация произошла с Россией в феврале 2022. Все былые близорукие линейности авторитетных аналитиков развалились. Увы, немало аналитиков, являющихся философско-мировоззренческими недоучками.

 

 


Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин

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