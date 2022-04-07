 

В Думе принят закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

 

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для граждан штрафы до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток, а также штрафы до ста тысяч рублей для юридических лиц за публичное отождествление СССР с нацистской Германией.

"Нарушение запрета в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении, СМИ, либо при размещении информации в интернете, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц предусмотрен штраф от двух до четырех тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.

Повторное правонарушение повлечет штраф для граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штраф от пяти до двадцати тысяч, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", -- сообщает Интерфакс.


 


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APN.ru