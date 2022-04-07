 

Минобороны заявило о пытках российских пленных, в ООН призвали расследовать их убийство

 

Министерство обороны РФ заявило, что "у российской стороны есть все основания полагать, что с военнослужащими Вооруженных сил России, находящимися в плену, не все в порядке... Достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства". По предположению министерства, этим может объясняться сорванный (по украинской инициативе) планировавшийся на 6 апреля обмен пленными. В Минобороны отметили, что "подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК".

 

Однако затем официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик всё же сказал, что "все сообщения о возможных нарушениях прав человека должны быть расследованы", а газета "Нью-Йорк Таймс" признала подлинность видеозаписи, на которой украинские военнослужащие добивают раненых российских солдат. 

 


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APN.ru