 

Незыгарь: россияне считают, что нужна полная военная победа, но не понимают целей РФ

Телеграм-канал Незыгарь провёл опрос об отношении граждан России к "специальной военной операции" на Украине (опрос проводился в крупных городах РФ). https://t.me/russica2/45265
Большинство россиян не верят в успех переговорного процесса и считают, что конфликт на Украине можно решить только военным путём.
Россияне видят ухудшение социально-экономической ситуации в стране, однако в целом взгляды на развитие кризиса стали более оптимистичными, хотя опрошенные и рассчитывают на государственную помощь.
 
В массе россияне считают, что в ходе конфликта России надо идти до конца, до полной военной победы, но при этом "у многих нет чёткого представления о целях, которые России надо достигнуть (назывались, как признание Украиной Крыма, ДНР и ЛНР, так и полный контроль России над территорией Украины)". https://t.me/russica2/45207
 
"Фиксируется крайне негативное отношение к отъезду известных людей из России. Об этом факте известно всем. Симптоматично, что отношение участников к рядовым гражданам, уезжающим в данный момент из России, существенно более терпимое, осуждения их нет, но нет и одобрения".

 
 


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