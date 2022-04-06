 

Умер Владимир Вольфович Жириновский

По сообщениям СМИ сегодня, после тяжёлой и продолжительной болезни, умер Владимир Жириновский.
Этот человек, в определённом смысле, являлся политическим лицом постсоветской России.
В большей степени и с большей силой, чем другие политики, зашедшие в Россию из СССР.
 
Вне зависимости от конкретных оценок покойного, редакция АПН сожалеет и скорбит о нём, выражает своё сочувствие его родным и близким.
Без него отечественный политикум будет неполон.
 
Время, впрочем, залечит и это.
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