Умер Владимир Вольфович Жириновский

По сообщениям СМИ сегодня, после тяжёлой и продолжительной болезни, умер Владимир Жириновский.

Этот человек, в определённом смысле, являлся политическим лицом постсоветской России.

В большей степени и с большей силой, чем другие политики, зашедшие в Россию из СССР.

Вне зависимости от конкретных оценок покойного, редакция АПН сожалеет и скорбит о нём, выражает своё сочувствие его родным и близким.

Без него отечественный политикум будет неполон.

Время, впрочем, залечит и это.