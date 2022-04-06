Умер Владимир Вольфович Жириновский
- 06.04.2022, 14:44,
- От редакции
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По сообщениям СМИ сегодня, после тяжёлой и продолжительной болезни, умер Владимир Жириновский.
Этот человек, в определённом смысле, являлся политическим лицом постсоветской России.
В большей степени и с большей силой, чем другие политики, зашедшие в Россию из СССР.
Вне зависимости от конкретных оценок покойного, редакция АПН сожалеет и скорбит о нём, выражает своё сочувствие его родным и близким.
Без него отечественный политикум будет неполон.
Время, впрочем, залечит и это.