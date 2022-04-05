Кажется, у них что-то сломалось.

Макрон был уверен, что пройдет на второй срок без проблем.

В его руках весь медийный аппарат, все институты, в том числе и все французское правосудие. Никто не посмеет открыть на него дело в суде несмотря на то, что вопросы к нему возникли уже давно и они гораздо серьезнее, чем то дело о «фиктивном трудоустройстве» супруги Фийона, которое стоило тому его практически гарантированного президенства.





Конечно, институтом опросов была обеспечена необходимая картина «электоральных намерений» - Макрон впереди всех с достаточным отрывом (за него будто бы собирается голосовать 30%), на втором месте Марин ле Пен (21%) – потому что выход МЛП во второй тур стопроцентно гарантирует Макрону «победу». Самого опасного и неудобного – Эрика Земмура – засунули аж на пятое место, чтобы все думали, что у него нет никаких шансов, и голосовали за МЛП.





Неслучайно также и то, что выборы 2022 оказались значительно сдвинуты по времени. Первый тур президентских выборов обычно проводился во второй половине апреля и окончательный результат объявлялся 6 - 7 мая – тогда как в этот раз первый тур будет происходить 10 апреля, а второй - 24 апреля.





В чем причина такой спешки?





Дело в том, что тут на счету каждый день. С каждым днем растет угроза, что на Макрона под давлением народного гнева могут открыть дело в суде – и поводов для этого огромное множество. Макрону грозит аж пять или шесть судебных процессов – названия которых, на американский манер, ходят по всем соцсетям: McKinseyGate, RothschildGate, PfizerGate, AlstomGate, BenallaGate, JeanMichelTrogneuxGate.





Итак, по порядку.





Не так давно ошарашенные французы узнали, что за всеми решениями и действиями макроновского правительства – и по пенсионной реформе, и в области образования, и, самое возмутительное – в области здравоохранения стоит американский консалтинговый кабинет McKinsey. Стало известно, что все анти-ковидные ограничения, бесполезность и очевидную вредность которых уже не нужно доказывать, включая и меры беспрецедентного давления с целью всеобщей «анти-ковидной вакцинации» - все это дело рук американских консультантов, ко всему прочему заработавших во Франции (только за 2021 год) более миллиарда евро! А кто раскошелился за этот золотой консалтинг? Ясное дело, французский налогоплательщик, средний класс! Которого - за его же деньги! - лишают и здоровья, и работы.В довершение ко всему (тут, конечно, еще много чего может выясниться, в случае если дело пойдет в суд) McKinsey связан с ЦРУ и возможна утечка французских стратегических данных в США.





Далее, Rothschildgate. Как известно, до того, как стать министром экономики при Олланде, Макрон работал в банке Ротшильдов. Инвестигации показали, что Макрон заработал там как минимум несколько миллионов, но при выставлении своей кандидатуры на президентские выборы 2017 года декларировал смехотворно малую сумму. На вопросы отвечал, что потратил все заработанное, отдал долги, заплатил за ремонт дома своей супруги и т.д. Но недоумение осталось. И вот в 2022 году он опять декларирует имущество на смехотворную сумму – 196 тысяч евро, так что кандидатка от бедного рабочего класса Натали Арто оказалась даже богаче его! Если бы не кандидат Путу с его декларированным имуществом в 31 тысячу евро, то Макрон оказался бы самым бедным из 12 кандидатов на пост президента.





Все это очень интригует французов и, безусловно, скрывает под собой очень нелицеприятные вещи, а именно то, что Макрон прячет свои миллионы где-то в офшорной зоне.





PfizerGate официально развернулся во всем мире после того, как 2 ноября 2021 года в British Medical Journal (BMJ) были опубликованы обвинения в адрес компании Пфайзер – в фальсификации данных, в нарушении норм клинических исследований, в сокрытии побочных эффектов, а также в том, что все эти нарушения покрывались американской организацией, заведующей разрешением на коммерциализацию пищевых и лекарственных продуктов Food and Drug Administration (FDA). Скандал получил свое дальнейшее развитие в декабре 2021 года – FDA, который без проблем и очень быстро выдал Пфайзеру разрешение на коммерциализацию вакцины, отказывался публиковать документацию на эту вакцину, ссылаясь на то, что нельзя выдавать коммерческую тайну и что там слишком много страниц и им понадобилось бы на это 55 лет (если публиковать, как они просили, по 500 страниц в месяц).





Очевидно, что речь идет о монументальной коррупции, причем в международных масштабах, ибо в интересах компании Пфайзер обязательная вакцинация насаждалась в том числе и в Евросоюзе (не так давно мы узнали о почти нежных отношениях между главой Евросоюза Урсулой фон дер Ляйен и директором Пфайзера Альбертом Бурла), делая страны Европы незаконным рынком сбыта и миллиардных прибылей.





Если говорить о том, какое отношение все это имеет к Макрону, то следует помнить о факте участия фарминдустрии и компании Пфайер в том числе в финансировании предвыборной кампании Макрона в 2017 году, а также того, что Макрон имел давние отношения с Пфайзером, еще до того, как стал президентом. Пфайзер лоббировал Макрона, Макрон позволил заработать Пфайзеру миллиарды – ничего личного, как говорится, только бизнес.





И это далеко не все.





То, что в народе получило название Alstomgate – это факт продажи стратегически важного предприятия энергетической индустрии Франции Alstom (фактически за бесценок!) американской корпорации General Electric. Это происходило при посредничестве Макрона, еще в бытность его министром экономики в правительстве Олланда, что позволило ему лично заработать, согласно оценкам некоторых экспертов, как минимум в пределах 5-10 миллионов. Выяснилось также, что неплохо заработал при этой сделке и супруг кандидатки Пекресс, что еще раз свидетельствует о том, Макрон и Пекресс представляют одни и те же олигархические мафиозные круги.





Далее, BenallaGate, по имени бывшего личного охранника Макрона Александра Беналла, который являлся связующим звеном между Макроном и африканской мафией (некоторые инвестигаторы говорят о том, что предвыборная кампания Макрона 2017 года финансировалась в том числе и алжирскими олигархами) и который подозрительно легко отделался, несмотря на тягчайшие подозрения, бросавшие огромную тень на самого Макрона.





И, наконец, так называемый JeanMichelTrogneuxGate, по имени брата Бриджит Макрон Жан-Мишеля Тронье (который, согласно официальному нарративу, существует, но почему-то скрывается от всех, и никто его не знает). В соцсетях ходит хэштег «Жан-Мишель, ты где?»





И действительно, стоит – всего-то! – брату Жан-Мишелю публично объявиться и самой Бриджит предъявить свои детские фотографии, как все подозрения в том, что она трансгендер, сразу бы сошли на нет.Но ничего этого не происходит, сведений о ложности официального нарратива о президентской парочке накопилось предостаточно, более того, недавно в подозрительных обстоятельствах погибла женщина, которая имела что-то сказать по возможному делу о преступлении педофилии бывшей преподавательницы театрального кружка.





Таким образом, Франция накануне выборов бурлит, напряжение растет и грозит во что-то вылиться. Еженедельные субботние манифестации во главе с Флорианом Филиппо, главным борцом с санитарно-вакцинальной тиранией, оглашаются теперь скандированием «Мак Кинси, верни деньги!», вера в вакцины заметно убавилась и многие понимают, что история с Ковид 19 и с Украиной – это звенья одной цепи. У французов внезапно открылись глаза на то, что Макрон за все эти годы (не только за пять лет президентства, но еще будучи министром экономики Олланда, то есть фактически за 10 лет) работал на американские интересы и что следующие пять лет – если он пройдет на второй срок – окончательно обескровят Францию и лишат ее последней возможности вернуть когда-либо свою автономию.





Поэтому Макрон спешит, пытаясь прийти к финишу раньше, чем на него заведут все эти дела.





Французский дипстейт (уши которого явно торчат сзади) в панике, потому что муссирование русофобских вбросов по теме Украины не очень-то помогает. У Макрона, конечно же нет 30% голосов, у него максимум процентов 12, и «агрессия России» ничего не изменила.





Так что вполне возможно, что даже если Макрону удастся - при помощи фальсификации выборов, иначе не получится - усидеть на троне, победа его окажется в глазах большинства французов нелегитимной.