Русский пленный рассказал об отношении ВСУ

Российские солдаты, вернувшиеся из плена на Украине, рассказали об отношении ВСУ: украинцы постоянно их избивали, в особенности артиллеристов и разведчиков, и не давали спать. «Применяли физическую силу к майору, два дня они его избивали, потом отвезли в подвал, а потом сказали, что он умер от потери крови».

«Поставили к стенке кирпичной. Было много людей с оружием. Ходили. Каждый предлагал что-то сделать с нами. Кто-то предлагал в ноги пострелять, кто-то просто предлагал убить. Ну просто между собой общались и каждый предлагал свою идею. Был один там человек, который сказал: "Не стоит". Потому что мы для чего-то были нужны».

У некоторых пленных были простреленные ноги. Лётчикам не давали спать и постоянно издевались и избивали, заставляя их повторять фразу: «Мы не спим — небо сторожим».