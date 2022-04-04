 

Возобновляется авиасообщение с 52 странами; Аэрофлот снижает цены на внутрироссийские рейсы

Россия с 9 апреля возобновляет авиасообщение с 52 странами. Среди них: "Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Китай, КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Молдова, Монголия, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР и Ямайка".
 
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" снижает цены на перелёты с конца апреля по конец мая по всем российским направлениям на 30-35%.
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APN.ru