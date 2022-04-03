В Британии растут цены на всё

Счета на электроэнергию в Британии выросли на 54%, на топливо -- на 39%. Муниципальные налоги подросли на 3,5%, на 4-9% растёт стоимость интернета и мобильной связи. Выросли и цены на продукты -- либо же производители уменьшают вес товарной единицы.

Фрукты и овощи подорожали на 30%, рапсовое масло -- на 50-70% (подсолнечное масло стало в принципе трудно найти), пиво -- на 5%.

В основном в росте цен и нарушении поставок стараются обвинить Россию, однако к этому всё больше присоединяются и другие очевидные факторы, например, забастовка водителей грузовиков в Испании.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10681097/Fruit-veg-faces-30-price-rise-latest-cost-living-hit-sunflower-oil-running-out.html

