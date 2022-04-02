 

Киев хочет присвоить замороженные активы Центробанка на 300 млрд долларов

Украинские власти хотят присвоить замороженные активы России "для восстановления Украины".
Прежде всего, это 300 млрд долларов замороженных активов Центробанка РФ. Второй источник -- "замороженные активы ближайшего окружения Путина, которое включает в себя несколько сотен лиц, за пределами страны". 
Одновременно Министерство экономики Германии разрабатывает план, по которому могут быть экспроприированы и национализированы дочерние компании "Газпрома" и "Роснефти" в этой стране — Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.
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APN.ru