Киев хочет присвоить замороженные активы Центробанка на 300 млрд долларов
- 02.04.2022, 16:38,
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Украинские власти хотят присвоить
замороженные активы России "для восстановления Украины".
Прежде всего, это 300 млрд долларов замороженных активов Центробанка РФ. Второй источник -- "замороженные активы ближайшего окружения Путина, которое включает в себя несколько сотен лиц, за пределами страны".
Одновременно Министерство экономики Германии разрабатывает план, по которому могут быть экспроприированы и национализированы дочерние компании "Газпрома" и "Роснефти" в этой стране — Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.