Границы ядерной державы неприкосновенны?

Периодически приходится слышать аргумент: "Да ну, Россия -- ядерная держава, её границы неприкосновенны, никто не решился бы напасть!" Аргумент этот, как вы можете догадаться, приводится к тому, что превентивная атака России на кого бы то ни было не может иметь оправдания. Ведь её, ядерной-то державы, границы никто бы не решился нарушить!

При любом приближенном рассмотрении аргумент не выдерживает критики. Перенесёмся в недалёкое прошлое. Июль 2014 года, маленький город Донецк Ростовской области. От украинского миномётного обстрела погиб мирный житель, гражданин России, ещё одна женщина была серьёзно ранена. https://rg.ru/2014/07/14/mina.html Так совпало, что я была в Донецке Ростовской области на следующий день после этого трагического происшествия, и сама могла слышать, что весь городок говорит об этом. Итак, неприкосновенность российских границ была самым грубым образом нарушена. С человеческими жертвами. И ЧТО? ГДЕ ЯДЕРНАЯ БОМБАРДИРОВКА?

"Ну, это просто смешно! -- можете вы ответить. -- Из-за одного убитого и раненой устраивать ядерную бомбёжку..." Хорошо, а СКОЛЬКО надо убитых, чтобы устроить ядерную бомбёжку? Сто? Тысячу? Десять тысяч? Или мы должны рыцарски ждать, чтобы кто-то СНАЧАЛА нанёс ядерный удар по нам -- чтобы считать, что имеем право нанести его сами?



Ответа на эти вопросы не существует. По факту же мы имеем: неприкосновенность границ была нарушена, убит гражданин России, и никакого ответного удара по территории Украины нанесено не было. Границы ядерной державы оказались НЕ неприкосновенны. Равно как и теперь: Украина уже неоднократно нанесла удары по Белгородской области, также есть убитый и раненые... где ядерные удары? Нету. И вроде бы даже каждый понимает, почему их нету. Вроде как -- несоразмерно. Итак, фиксируем: границы ядерной державы НЕ неприкосновенны.



Сместим фокус зрения на другой аспект. Донбасс Украина обстреливала восемь лет, счёт убитых мирных граждан пошёл на тысячи -- где ядерные удары? Нету. Ах, ну Донбасс же не Россия, мы не обязаны были их защищать, тем более ядерным оружием!.. Ладно, допустим, мы не были обязаны защищать русских, если их массово убивают вне России. Но вот Крым -- Россия. Украина НИКОГДА не скрывала своих планов атаковать Крым ("сначала Крым, потом Кубань!" -- кричали дети в украинских военных детских лагерях: https://www.youtube.com/watch?v=CpV16BQfbrQ), так вот вы уверены, что в случае атаки украинцев на Крым Россия-ядерная-держава применила бы ядерное оружие? Я -- совсем не уверена. А на Кубань?.. Ну, на Кубань-то?.. Я по-прежнему -- совсем не уверена.



Но в современном мире, в этой нашей войне, когда за Украиной скалится весь Запад, -- стоит вопрос не только "когда", но и "куда". Куда конкретно пулять ядерным оружием, исходя из того, что у тех, в чью сторону ты собираешься пулять, оно тоже есть(!) И вот ИМ-то будет гораздо легче выбрать мишень, потому что ты всего одна страна, Россия. Так куда целить? В Киев? В Варшаву? В Лондон? Сразу в Вашингтон, до которого ещё надо допульнуть? Опять неизвестность!



И, наконец, всегда остаётся последний фактор -- человеческий. Помимо всего прочего, даже если у тебя есть целый ядерный арсенал, и даже если он прекрасно функционирует, -- надо быть ещё таким человеком, который РЕШИТСЯ отдать подобный приказ. Зная, на самом деле, что (в имеющихся условиях) это вряд ли будет означать твою полную победу, и в хорошем для тебя случае это будет означать всеобщий проигрыш (что, конечно, лучше, чем остаться единственным проигравшим и козлом отпущения).

