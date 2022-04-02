 

На поддержку IT-отрасли в 2022 году выделено 21,5 млрд рублей

 

В 2022 году правительство РФ выделит из резервного фонда 21,5 млрд руб. на поддержку IT-отрасли. "Часть средств пойдёт на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере цифровых технологий, - она не должна превышать 3%".

Также будут увеличены максимальные размеры грантов, предоставляемых на реализацию проектов (всего на эти цели будет выделено 14 млрд рублей), будет действовать льготная ипотека для сотрудников IT-компаний (процентная ставка по кредитам, взятым в 2020-2022 годах, будет снижена до 5% годовых). 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Спрогнозирован рост доходов бюджета РФ
» Дмитрий Медведев обещает 300 млрд. рублей
» Оклады столичных чиновников в следующем году вырастут на 43%
» Оборонные расходы РФ будут расти с каждым годом
» Силовикам, которые борются с ковидом, выделят 6,4 млрд рублей
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Киев хочет присвоить замороженные активы Центробанка на 300 млрд долларов

  • 16:38
  • 0

Границы ядерной державы неприкосновенны?

На поддержку IT-отрасли в 2022 году выделено 21,5 млрд рублей

  • 14:16
  • 152

В начале 2022 года мигранты оформили вдвое больше патентов, чем в начале 2021-го

  • 07:54
  • 269

В Европе начали утилизировать просроченные ковидные запасы

  • 22:49
  • 445

Извинения певицы Анны Нетребко оказались недостаточными

  • 21:52
  • 492
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru