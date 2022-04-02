На поддержку IT-отрасли в 2022 году выделено 21,5 млрд рублей

В 2022 году правительство РФ выделит из резервного фонда 21,5 млрд руб. на поддержку IT-отрасли. "Часть средств пойдёт на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере цифровых технологий, - она не должна превышать 3%".

Также будут увеличены максимальные размеры грантов, предоставляемых на реализацию проектов (всего на эти цели будет выделено 14 млрд рублей), будет действовать льготная ипотека для сотрудников IT-компаний (процентная ставка по кредитам, взятым в 2020-2022 годах, будет снижена до 5% годовых).