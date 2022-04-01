В Европе начали утилизировать просроченные ковидные запасы

Правительство Бельгии уничтожит накопленный с начала ковидопандемии запас медикаментов, материалов медицинского назначения и средств индивидуальной защиты стоимостью около 98,6 млн евро. За два года у части этих предметов истёк срок годности, либо качество изделий оказалось низким. "Это объясняется главным образом обстоятельствами, складывавшимися в начале кризиса COVID-19, когда значительное количество материалов должно было закупаться в короткие сроки на рынке, который в то время функционировал не оптимальным образом", - говорится в служебной записке министерства здравоохранения.

То же самое, но более скандально и в гораздо больших масштабах происходит в Британии. Семь миллионов фунтов стерлингов в месяц Британия расходует только на хранение медицинских СИЗов, при этом миллиарды единиц хранения оказываются непригодными для ношения, у полутора миллиардов единиц хранения истёк срок годности. Всего же за время ковидопандемии в Британии на СИЗы было впустую потрачено 8,7 миллиардов фунтов денег налогоплательщиков. Часть этих контрактов заключалась с компаниями, связанными с бывшим министром здравоохранения Британии Мэттом Хэнкоком.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10671725/Staggering-waste-PPE-procurement-laid-bare-DHSC-paying-7million-month-store-unused-PPE.html

