Извинения певицы Анны Нетребко оказались недостаточными

В первых числах марта Баварская государственная опера объявила о прекращении сотрудничества с Анной Нетребко, её выступление было отменено и в Метрополитен-опере. По словам гендиректора Met Питера Гелба, Нетребко «не выполнила условия руководства театра и не заявила о своём осуждении спецоперации на Украине». Роли Нетребко были переданы украинской певице Людмиле Монастырской.
В конце концов Нетребко высказалась в соцсетях следующим образом (цитата по: https://eadaily.com/ru/news/2022/03/31/nam-takoy-netrebko-ne-treba-avstriyskaya-opernaya-pevica-sdelala-svoy-vybor):
Однако извинения Нетребко оказались недостаточными. «Мы прочли публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию... Если Анна в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьёз и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору», -- сообщил Питер Гелб.