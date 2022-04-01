 

Извинения певицы Анны Нетребко оказались недостаточными

 

В первых числах марта Баварская государственная опера объявила о прекращении сотрудничества с Анной Нетребко, её выступление было отменено и в Метрополитен-опере. По словам гендиректора Met Питера Гелба, Нетребко «не выполнила условия руководства театра и не заявила о своём осуждении спецоперации на Украине». Роли Нетребко были переданы украинской певице Людмиле Монастырской.

В конце концов Нетребко высказалась в соцсетях следующим образом (цитата по: https://eadaily.com/ru/news/2022/03/31/nam-takoy-netrebko-ne-treba-avstriyskaya-opernaya-pevica-sdelala-svoy-vybor):

"Я категорически осуждаю [военную операцию] в Украине и мои мысли с жертвами этой [военной операции] и их семьями. Моя позиция ясна. Я не член какой-либо политической партии и не союзник какого-либо лидера России. Я признаю, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы, и сожалею об этом. На самом деле, я встречалась с президентом Владимиром Путиным всего несколько раз за всю жизнь, это было по случаю вручения наград в знак признания моего творчества или на церемонии открытия Олимпиады. Я никогда не получала никакой другой финансовой поддержки от Правительства РФ, я живу в Австрии и являюсь налоговым резидентом этой страны. Я люблю родину Россию и лишь ищу мир и единство через своё искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, первым делом в Европе".

Однако извинения Нетребко оказались недостаточными. «Мы прочли публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию... Если Анна в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьёз и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору», -- сообщил Питер Гелб. 

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