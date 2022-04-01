Украинские вертолёты нанесли удар по нефтехранилищу в Белгороде
- 01.04.2022, 21:12,
- Новости
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"1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись".
Пострадали
два работника нефтебазы, угрозы их жизни нет.
Из окрестностей горящей нефтебазы вывели местных жителей, 43 из них сейчас размещены в спорткомплексе "Белгород-Арена".
Всего в домах вокруг нефтебазы зарегистрированы 892 человека.