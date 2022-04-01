 

Размышления по ситуации в районе Киев-Чернигов

Сразу отмечаю: я НЕ ИМЕЮ оттуда (в отличие от Донбасса) достоверной оперативной информации (хотя, конечно же, кое-какую имею от непосредственных участников, но она запаздывает на несколько суток по времени и не всегда имеет ценность с точки зрения "представления общей картины").

Вместе с тем, кое-какие общие соображения у меня "нарисовались" с достаточно высокой степенью уверенности.

1. Как я уже неоднократно отмечал, операция с "броском на Киев" (как по Правобережью - десантом на Гостомель и ударной группой через "Чернобыльскую зону", так и на Левобережье - мимо Чернигова и Сум по "кишкам" - на Бровары) - строилась на основании изначально и в корне неверного расчёта на панику и быструю капитуляцию киевских властей при угрозе их военно-политическому центру, в также на вере в то ,что "ВСУ будут вести себя, как в 14-м".

Исходя из этого, войскам ставили задачу "идти вперёд как можно быстрее, не оглядываясь на тылы". И войска так и шли. Что уже в первые несколько суток операции привело к большим и неоправданным потерям в людях и технике - в результате ударов противника по неохраняемым тыловым колоннам на незащищённых коммуникациях.

Дойдя до предместий Киева и увязнув в тяжёлых городских боях в его "спутниках" - российские войска быстро потеряли и "темп операции", и - со временем - способность продвигаться вперёд вообще.
Завершить блокирование Киева не удалось: имеющихся сил и средств для этого оказалось остро-недостаточно. Сопротивление противника всё нарастало, заставляя формировать более-менее непрерывную линию фронта, чтоб прикрыть тылы от рейдовых операций противника (ослабляя, при этом, ударные группировки). По сути, группировки ВС РФ (как западнее Киева, так и восточнее) стали похожи на "грибы" - с массивными шляпками на тонких хрупких ножках. При этом Правобережная (западная) группа не имеет реальной логистической связи с Левобережной - из-за отсутствия мостов через Днепр. Одни мосты (в Киеве) захватить не удалось, другие - остались в глубоком тылу в Гомеле. В такой ситуации манёвр силами между группировками оказался невозможен, что ослабляет их ударные возможности и создаёт угрозы поражений от противника, способного стремительно маневрировать силами посредством мощнейшего киевского транспортного узла (в своё время - под Москвой, зимой 1941 года - с точно такой-же проблемой столкнулся Вермахт).
Между тем, сам район операционных действий Правобережной группировки находится в лесисто-болотистом регионе, относительно бедном нормальными дорогами и иными средствами инфраструктуры, что серьёзно затрудняет снабжение увязших в тяжёлых боях российских войск.

2. Теперь - когда расчёт на "успех стремительным наскоком" оказался несостоятелен - перед российским командованием встал закономерный вопрос: "что делать дальше в ситуации, когда сил успешно наступать нет, а успешно оборонять захваченный огромный район сил нету тоже"? Тем более, что уже через 2-3 недели (в зависимости от погоды) - весь это лесистый район "зазеленеет", и ДРГ противника в разы усилят свое воздействие на коммуникации?

На данный вопрос могло прозвучать два ответа:

1) "Будем зубами держаться за взятое в надежде на скорый подход резервов!"

2) Раз уж "не получилось" с наступлением - вовремя (не ожидая, когда противник воспользуется допущенными оплошностями и организует контрнаступление) вывести "уткнувшиеся в тупик" войска из образовавшегося "мешка", чтобы использовать их на других - более перспективных - направлениях.

За первый вариант "вопят" политические аргументы (в гражданских войнах - очень-очень весомые): отступление ВС РФ от Киева неизбежно означает резкий подъём боевого духа противника, появление уверенности в том, что "русских можно бить".

За второй - военная целесообразность доходящая до острой необходимости. Ведь резервов, необходимых для перелома операции в свою пользу, которые можно было-бы дополнительно перебросить "с большой земли" - в распоряжении командования не имеется. ИХ ПРОСТО НЕТ. Снять войска с других направлений (где "наступление растопыренными пальцами" осуществлялось точно так же) - невозможно. А подготовка новых частей и соединений - в любом случае займет немалое время (от двух и более недель - и это при самом примитивном подходе, типа: "поймали, сгуртовали, поставили в строй и погнали в бой без малейшего обучения и боевого слаживания").

В текущей ситуации, на мой взгляд, командование ВС РФ приняло единственно-верное решение. Поскольку если оставление занятой территории все равно неизбежно - лучше сделать это без предварительного разгрома своих войск противником.

Войска нам ещё пригодятся - война будет долгой...

Ну, а то, что поражение (вынужденный отвод войск с ранее дорого оплаченной жизнями солдат и офицеров освобождённой территории) всё равно "имеет место быть" - это факт горький, но не смертельный. В истории России вообще очень мало войн, в которых не присутствовали такие вот "казусы" по причине выдающегося головотяпства генералитета. Главное - чтобы поражения не пошли "в режиме нон-стоп" и вновь сменились победами.
 
 
Перепубликация из Вконтакте Игоря Стрелкова. 
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