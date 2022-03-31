Министр окружающей среды Британии призвал прекратить использование ковидных масок

Министр окружающей среды Великобритании Зак Голдсмит опубликовал в интернете пост с призывом прекратить использование ковидных масок, которые он назвал «в значительной степени бессмысленными и разрушающими природу». «Это катастрофично и непростительно. Мне искренне больно видеть убежденных защитников окружающей среды, оплакивающих ослабление ограничений. Хватит уже. Пожалуйста», — попросил министр.

В воды Мирового океана уже попало более 26 тысяч тонн масок, в которых запутываются морские животные. В 2021 году исследователи из Университета Суонси обнаружили, что одноразовые маски для лица выделяют в воду свинец, сурьму и медь.







По оценкам

Американского химического общества, каждый месяц человечество расходует 129 миллиардов медицинских масок, которые производятся из таких видов пластика, как полипропилен и полиэтилен. Недавно частицы микропластика были впервые обнаружены в крови людей (до этого их находили в тканях, но не в крови).