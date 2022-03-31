 

Биолаборатории на Украине должны были обеспечивать "независимость от России"

Минобороны РФ показало переписку сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны Соединённых Штатов и подрядных организаций Пентагона на Украине. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, "содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black & Veatch и Metabiota". При этом в одном ном из писем вице-президент Metabiota заявил, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России».

 


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APN.ru