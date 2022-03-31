Польша обучит своё население стрельбе

Министерство спорта и туризма Польши запустило массовое обучение граждан стрельбе, нисколько не скрывая, что это "связано с тем, что происходит за восточной границей".

Общая продолжительность обучения - 12 часов: один час теории, 11 часов -- практика: первая доврачебная помощь, основы функционирования огнестрельного оружия и его безопасного обслуживания, уроки стрельбы из пневматического оружия, мелкокалиберного оружия. "В самом конце программы можно будет обучиться стрельбе из боевого оружия, которое используется в польской армии - короткоствольного и длинноствольного", -- сказал министр спорта Польши Камиль Бортничук. Затем предполагается экзамен, "который позволит в будущем получить разрешение на оружие для использования спортивных целях".