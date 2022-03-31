 

Польша обучит своё население стрельбе

 

Министерство спорта и туризма Польши запустило массовое обучение граждан стрельбе, нисколько не скрывая, что это "связано с тем, что происходит за восточной границей". 

Общая продолжительность обучения - 12 часов: один час теории, 11 часов -- практика: первая доврачебная помощь, основы функционирования огнестрельного оружия и его безопасного обслуживания, уроки стрельбы из пневматического оружия, мелкокалиберного оружия. "В самом конце программы можно будет обучиться стрельбе из боевого оружия, которое используется в польской армии - короткоствольного и длинноствольного", -- сказал министр спорта Польши Камиль Бортничук. Затем предполагается экзамен, "который позволит в будущем получить разрешение на оружие для использования спортивных целях".

Запустить программу планируется уже весной, обучение смогут пройти школьники и студенты в возрасте от 18 до 26 лет, а также другие возрастные группы без ограничений. Как пообещал министр, "каждый сделает несколько сотен выстрелов". 

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APN.ru