Как выглядит указ о плате за газ в рублях

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе расчётов за газ с недружественными странами в рубли с 1 апреля. Фактически это будет выглядеть следующим образом: в специально уполномоченном банке ("Газпромбанке") будут открыты валютные и рублёвые счета. Покупатели смогут оплачивать газ валютой, при этом банк будет переводить её в рубли и на рублёвые счета. По словам Путина, предполагается, что "действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты".

Текст указа приводит Интерфакс (цитируем выборочно):

"Акционерное общество "Газпромбанк", являющееся для целей настоящего Указа уполномоченным банком, открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" для расчетов за поставляемый природный газ.

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Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счёт типа "К" в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа, а уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя, полученного в порядке, установленном правилами уполномоченного банка, осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей от иностранного покупателя на такой счёт, на организованных торгах, проводимых публичным акционерным обществом "Московская Биржа ММВБ - РТС", зачисляет вырученные средства в рублях на специальный рублевый счёт типа "К" этого иностранного покупателя и производит перевод зачисленных средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублёвый счёт.

Обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 настоящего Указа считается исполненным с момента зачисления средств, полученных от продажи иностранной валюты, осуществленной в порядке, предусмотренном пунктом 6 или подпунктом "а" пункта 10 настоящего Указа, на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет".



