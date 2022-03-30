Благодаря падению курса рубля начался отток мигрантов из России

Представители нескольких диаспор (азербайджанской, киргизской, узбекской) заявили об оттоке мигрантов из России.

Создатель проекта по адаптации трудовых мигрантов из Киргизии «Билим» Максатбек Абдуназар:

«Если люди приезжали, чтобы заработать и отправлять деньги домой, из-за курса рубля им стало это невыгодно. Раньше 1000 рублей давала 1400 сомов. Сейчас — 600 сомов».

Представитель узбекской диаспоры Москвы, юрист Бахром Исмаилов:

«Если раньше они [мигранты] пользовались Western Union и такими банками, как Сбербанк, ВТБ и т. д., то сейчас денежные переводы по средствам Mastercard и Visa невозможны».









Также некоторые мигранты хотели бы уехать из России, но не могут пока накопить денег на билет: по некоторым направлениям цены поднялись с 30 до 200 тысяч.