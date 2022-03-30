Безработица в РФ достигла исторического минимума

Безработица в России в феврале понизилась до 4,1% - минимальный показатель с 1991 года.

Предыдущий исторический минимум безработицы - 4,3% - удерживался на протяжении сентября-декабря 2021 года, в январе 2022-го безработица повысилась до 4,4%.

Общая численность безработных в России в феврале 2022 года составила 3 млн 071 тыс. человек (на 225 тыс. ниже показателя января).

Для сравнения: в январе 2021 года безработица в РФ составляла 5,8%, в феврале - 5,7%, в марте - 5,4%.

При этом реальная зарплата в РФ выросла на 1,9% по сравнению с январём 2021 года и снизилась на 29,5% по сравнению с декабрём 2021 года.