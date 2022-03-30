 

Замминистра Виктор Евтухов мог быть причастен к афере в интересах Ходорковского

В СМИ всплыли подробности проекта 2016-2017 гг. в Ивановской области. Государство через ВЭБ собиралось профинансировать строительство первого в России завода по производству синтетических волокон - Ивановского полиэфирного комплекса (ИПК). Проектом ИПК занимался экс-акционер ЮКОСа и управляющий Arbat Capital Алексей Голубович, который при поддержке заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова и губернатора Павла Конькова получил одобрение на кредит ВЭБ в 20,4 миллиарда рублей.
 
Известный экономист Никита Кричевский обратил внимание на то, что среди подрядчиков на строительство завода за госсчет есть компании, которые могут быть связаны с Михаилом Ходорковским. Статья Кричевского удалена вместе с сайтом "Эхо Москвы", кроме того, информация об этой схеме в интернете оказалась зачищена. Несмотря на выделение денег и закладку первого камня в Ивановской области, проект завода был оперативно закрыт в 2017 году, и чиновники о нем больше не вспоминали, хотя Минпромторг и губернатор выбивали бюджетное финансирование для Голубовича и ИПК в течение нескольких лет. Поспешное закрытие проекта можно считать косвенным подтверждением слов Кричевского: "Программа ИПК оказалась беспрецедентной по своей наглости схемой вывода государственных средств и не куда-нибудь за границу, что, к сожалению, привычно, а в направлении (…) Михаила Ходорковского". 

Эта недавняя, но забытая история стала актуальной в свете нового проекта Минпромторга, который поддержал строительство похожего завода полиэфирного волокна в Ростовской области. Заявленная мощность ИПК Алексея Голубовича была 175 тысяч тонн при стоимости проекта 25-30 млрд. долларов (в 2017!). Завод в Ростовской области, который в настоящий момент строится, будет иметь мощность в 75 тысяч тонн, но его стоимость - 3 млрд. рублей (в 2022!), то есть в 4-5 раз дешевле проекта ИПК, если исходить из мощности и считать в рублях. Минпромторг не смог оперативно прокомментировать ситуацию с бюджетированием этих проектов - пресс-служба статс-секретаря Виктора Евтухова проигнорировала запрос. 

Один из участников несостоявшейся в 2017 году аферы с деньгами ВЭБа - бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков находится под домашним арестом после задержания в 2019 г. в рамках уголовного дела о коррупционном преступлении в отношении компании "Ивановский бройлер". После истории с ИПК Алексей Голубович был уличен в 2019 году в финансировании "несистемной оппозиции" в России за счет своего бизнеса в Крыму, который после присоединения Крыма к РФ "удивительным образом не попал под западные санкции". Действующий бизнес в Крыму не мешает экс-акционеру ЮКОСа Алексею Голубовичу одновременно заниматься коммерцией в Украине, в Прибалтике и Великобритании - политическая поддержка бизнесов Голубовича обеспечивается коллегами по ЮКОСу, получившими в Европе политическое убежище.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Крупнейший за последние годы митинг в Твери отменен организаторами
» Российский «Форд» всё-таки начал забастовку
» «Газпром» станет аполитичным
» Финляндии пришелся не по нраву "энергомост" с Россией
» ЮКОС под арестом
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Из пятёрки самых богатых россиян санкции коснулись только Мордашова

  • 21:08
  • 187

Благодаря падению курса рубля начался отток мигрантов из России

  • 21:02
  • 171

Украинские радикалы в Мариуполе укрылись на территории трёх заводов и взяли в осаду роддом

  • 20:07
  • 255

Безработица в РФ достигла исторического минимума

  • 19:52
  • 219

Замминистра Виктор Евтухов мог быть причастен к афере в интересах Ходорковского

Премьер-министр Польши: русофобия стала мейнстримом

  • 13:22
  • 385
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru