Замминистра Виктор Евтухов мог быть причастен к афере в интересах Ходорковского

В СМИ всплыли подробности проекта 2016-2017 гг. в Ивановской области. Государство через ВЭБ собиралось профинансировать строительство первого в России завода по производству синтетических волокон - Ивановского полиэфирного комплекса (ИПК). Проектом ИПК занимался экс-акционер ЮКОСа и управляющий Arbat Capital Алексей Голубович, который при поддержке заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова и губернатора Павла Конькова получил одобрение на кредит ВЭБ в 20,4 миллиарда рублей.

Известный экономист Никита Кричевский обратил внимание на то, что среди подрядчиков на строительство завода за госсчет есть компании, которые могут быть связаны с Михаилом Ходорковским. Статья Кричевского удалена вместе с сайтом "Эхо Москвы", кроме того, информация об этой схеме в интернете оказалась зачищена. Несмотря на выделение денег и закладку первого камня в Ивановской области, проект завода был оперативно закрыт в 2017 году, и чиновники о нем больше не вспоминали, хотя Минпромторг и губернатор выбивали бюджетное финансирование для Голубовича и ИПК в течение нескольких лет. Поспешное закрытие проекта можно считать косвенным подтверждением слов Кричевского: "Программа ИПК оказалась беспрецедентной по своей наглости схемой вывода государственных средств и не куда-нибудь за границу, что, к сожалению, привычно, а в направлении (…) Михаила Ходорковского".





Эта недавняя, но забытая история стала актуальной в свете нового проекта Минпромторга, который поддержал строительство похожего завода полиэфирного волокна в Ростовской области. Заявленная мощность ИПК Алексея Голубовича была 175 тысяч тонн при стоимости проекта 25-30 млрд. долларов (в 2017!). Завод в Ростовской области, который в настоящий момент строится, будет иметь мощность в 75 тысяч тонн, но его стоимость - 3 млрд. рублей (в 2022!), то есть в 4-5 раз дешевле проекта ИПК, если исходить из мощности и считать в рублях. Минпромторг не смог оперативно прокомментировать ситуацию с бюджетированием этих проектов - пресс-служба статс-секретаря Виктора Евтухова проигнорировала запрос.





Один из участников несостоявшейся в 2017 году аферы с деньгами ВЭБа - бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков находится под домашним арестом после задержания в 2019 г. в рамках уголовного дела о коррупционном преступлении в отношении компании "Ивановский бройлер". После истории с ИПК Алексей Голубович был уличен в 2019 году в финансировании "несистемной оппозиции" в России за счет своего бизнеса в Крыму, который после присоединения Крыма к РФ "удивительным образом не попал под западные санкции". Действующий бизнес в Крыму не мешает экс-акционеру ЮКОСа Алексею Голубовичу одновременно заниматься коммерцией в Украине, в Прибалтике и Великобритании - политическая поддержка бизнесов Голубовича обеспечивается коллегами по ЮКОСу, получившими в Европе политическое убежище.



