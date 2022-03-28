 

Прокурорам поручено пресекать вмешательство чиновников в деятельность коммерческих организаций

 

Генпрокуратура России пригрозила уголовным преследованием за незаконное вмешательство чиновников в деятельность коммерческих организаций:

"Прокурорам поручено пресекать любое незаконное вмешательство государственных органов в хозяйственную деятельность, в том числе в рамках уголовно-процессуального и административного производства, оперативно-розыскной деятельности".

Принят ряд мер "для снижения количества проверок прокуроров низового звена в отношении субъектов предпринимательства".

"Теперь их проведение возможно исключительно с согласия руководителя прокуратуры региона или приравненной к ней специализированной прокуратуры. А в IT-компании любое надзорное мероприятие можно провести, лишь располагая сведениями о грубых нарушениях ею законов, влекущих причинение вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, либо угрозу их причинения, возникновения чрезвычайных ситуаций".

Таким образом, "в условиях санкционного давления на Россию особую актуальность приобрела задача создания комфортных условий для бизнеса путем избавления его от излишних проверок любых контролирующих структур".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Верховный суд РФ признал экстремистскими организациями «Правый сектор» и УНА-УНСО
» В России запретят политические НКО, чья деятельность "представляет угрозу интересам России"
» Дело Мирзаева передано на доследование
» Задержан мэр Тольятти
» Кабардинский министр избит на почве ненависти
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

СК расследует пытки и убийство женщины в Мариуполе

  • 19:47
  • 234

Северо-Крымский канал впервые за 8 лет полностью заполнен водой

  • 19:40
  • 195

На Урале задержаны организаторы фиктивных браков с мигрантами

  • 15:47
  • 232

Прокурорам поручено пресекать вмешательство чиновников в деятельность коммерческих организаций

  • 15:34
  • 260

Зеленский потребовал от Запада "иметь 1% храбрости украинских солдат"

  • 07:27
  • 397

Российского газа в Британии хватит, чтобы обеспечить Манчестер, Бирмингем и Ливерпуль

  • 07:12
  • 431
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru