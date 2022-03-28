Прокурорам поручено пресекать вмешательство чиновников в деятельность коммерческих организаций

Генпрокуратура России пригрозила уголовным преследованием за незаконное вмешательство чиновников в деятельность коммерческих организаций:

"Прокурорам поручено пресекать любое незаконное вмешательство государственных органов в хозяйственную деятельность, в том числе в рамках уголовно-процессуального и административного производства, оперативно-розыскной деятельности".

Принят ряд мер "для снижения количества проверок прокуроров низового звена в отношении субъектов предпринимательства".

"Теперь их проведение возможно исключительно с согласия руководителя прокуратуры региона или приравненной к ней специализированной прокуратуры. А в IT-компании любое надзорное мероприятие можно провести, лишь располагая сведениями о грубых нарушениях ею законов, влекущих причинение вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, либо угрозу их причинения, возникновения чрезвычайных ситуаций".

Таким образом, "в условиях санкционного давления на Россию особую актуальность приобрела задача создания комфортных условий для бизнеса путем избавления его от излишних проверок любых контролирующих структур".