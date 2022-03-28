 

Зеленский потребовал от Запада "иметь 1% храбрости украинских солдат"

В очередном обращении к странам Запада Зеленский укорил их за то, что в них нет "1% храбрости украинских солдат", и потребовал дать Украине хотя бы 1% танков и 1% самолётов, которые есть у НАТО. По его мнению, той помощи, которая сейчас регулярно поставляется Украине с Запада, никак не достаточно, чтобы победить Россию. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10656725/President-Zelensky-begs-West-tanks-planes-missiles-fend-Russian-forces.html
В комментариях "Дейли Мейл", опубликовавшей эту статью, Зеленского назвали очень опасным человеком, который хочет развязать Третью мировую войну.
 
Американский журналист Гленн Гринвальд пояснил, что США накачивали Украину оружием с 2014 года, а также посылали в страну военных инструкторов и разведчиков. Политика США "фактически привела к своего рода расширению НАТО без формального предоставления членства" Украине, констатирует Гринвальд. 

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APN.ru