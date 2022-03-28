Российского газа в Британии хватит, чтобы обеспечить Манчестер, Бирмингем и Ливерпуль
- 28.03.2022, 07:12,
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В попытке отказаться от поставок российского газа британское министерство энергетики решило подсчитать
зависимость страны от него, и выяснилось, что эти поставки эквивалентны обеспечению газом 1,76 миллионов британских домохозяйств. Это примерно как города Манчестер, Бирмингем и Ливерпуль вместе взятые. Таким образом, около 4,2 млн британцев в своей повседневной жизни зависят от российского газа. Среднее британское домохозяйство использует 12200 кв/ч газа в год.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10657195/Russian-gas-powers-equivalent-1-76m-UK-homes-amid-concerns-Putins-energy-stranglehold.html