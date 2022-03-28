 

Российского газа в Британии хватит, чтобы обеспечить Манчестер, Бирмингем и Ливерпуль

В попытке отказаться от поставок российского газа британское министерство энергетики решило подсчитать зависимость страны от него, и выяснилось, что эти поставки эквивалентны обеспечению газом 1,76 миллионов британских домохозяйств. Это примерно как города Манчестер, Бирмингем и Ливерпуль вместе взятые. Таким образом, около 4,2 млн британцев в своей повседневной жизни зависят от российского газа. Среднее британское домохозяйство использует 12200 кв/ч газа в год. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10657195/Russian-gas-powers-equivalent-1-76m-UK-homes-amid-concerns-Putins-energy-stranglehold.html
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Минздрав Британии заставляет свои больницы отказаться от российского газа
» Газпром установил суточный рекорд поставки газа за последние 5 лет
» "Газпром" сокращает поставки газа в Белоруссию
» Армения не досчиталась российского газа
» Дума рассмотрит законопроект о запрете реэкспорта российского газа...
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Зеленский потребовал от Запада "иметь 1% храбрости украинских солдат"

  • 07:27
  • 213

Российского газа в Британии хватит, чтобы обеспечить Манчестер, Бирмингем и Ливерпуль

  • 07:12
  • 263
\

"Зеро-народ": к чему готовят русских

Март в Латвии выдался урожайным на политические репрессии

Обнародованы документы о связи сына Байдена с биолабораториями на Украине

  • 18:20
  • 409

В апреле проиндексируют социальные пенсии и отменят НДФЛ по вкладам

  • 18:05
  • 482
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru