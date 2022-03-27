Март в Латвии выдался урожайным на политические репрессии. Возбуждено более десятка уголовных дел – все в связи с российской военной операцией на Украине. Семь дел ведёт Служба госбезопасности (СГБ), остальные в ведении криминальной полиции. Плюс несколько десятков административных дел, так или иначе связанных с украинскими событиями.

Большинству фигурантов предъявляется "оправдание и прославление российской вооружённой агрессии против Украины". Говоря юридическим языком: оправдание преступлений против мира и военных преступлений, статья 74.1 уголовного закона Латвии. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

Общее число подозреваемых не сообщается, но известно, что трое арестованы и находятся в Рижской центральной тюрьме.

Первым был арестован Айвис Василевскис, журналист и общественный активист, приобретший известность своими резкими выступлениями против принудительной вакцинации от covid-19.

Что конкретно вменяется Василевскису, неизвестно. Скорей всего, его посты в социальных сетях. Его видение происходящего на Украине – конфликт России и глобалистов, и сам он на стороне России.

Василевскис принадлежит к той части латышской интеллигенции, которая считает, что Латвии предпочтительнее дружить с Россией, чем с Западом. Как в экономическом, так и в духовном плане. Такие люди видят в России центр, скажем так, здорового консерватизма, противостоящего упадочной западной цивилизации.

Другой арестованный – блогер Кирилл Фёдоров. Несмотря на свою популярность в Ютубе, в Латвии он малоизвестен. Из интервью, которые он давал несколько лет назад латвийским СМИ, складывается впечатление о политически неангажированным человеке, с головой погружённом в своё увлечение – оружие.

В прошлом у него возникали конфликты с военными министерствами разных стран: Латвии, России, Германии. Его биография не очень вписывается в образ "наёмника Кремля", каковым его изобразила СГБ. Фёдорова обвиняют в том, что в своих блогах он оправдывает ''российскую агрессию против Украины''.

Третий арестант – администратор группы "Криминальная Латвия" в сети Facebook, публиковавшийся под ником "Юра Михайлов". Кроме статьи 74.1, ему предъявляют "разжигание ненависти к украинцам и латышам". Полагаю, речь идет о комментах, в которых содержится негатив в адрес украинских беженцев, прибывших в Латвию. Другой информации о нём пока нет.

Административные дела в основном связаны со срыванием украинских флагов со зданий. Людей можно понять. От невероятного количества жёлто-голубых флагов уже рябит в глазах. Ощущение такое, что ты находишься не в Латвии, а в каком-то областном украинском центре.

В Даугавпилсе, чтобы повесить украинский флаг на здание музыкальной школы, сняли флаг города. Это возмутило горожан, они устроили несанкционированный митинг возле школы. Против них возбуждены административные дела по статье "мелкое хулиганство".

На всех крупных порталах публикуется призыв Службы госбезопасности сообщать обо всех замеченных случаях "оправдания и прославления российской агрессии".

Но всё это – лишь видимая часть айсберга. Большинство людей не являются общественными активистами, и полицейские репрессии их вряд ли коснутся.

Зато они подвергаются психологическому прессингу в своих трудовых коллективах. Особенно в бюджетной сфере, но и в коммерческих структурах тоже. Поддержка России грозит немедленным увольнением. Да и молчание считается подозрительным.