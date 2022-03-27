Британская газета "Дейли Мейл" опубликовала документы о связи сына президента США Хантера Байдена с биолабораториями на Украине. Опубликованные электронные письма Байдена-младшего свидетельствуют, что он помог медицинской компании Metabiota заключить многомиллионный контракт с правительством США и свёл представителей Metabiota с руководством украинской энергетической компании Burisma Holdings для реализации «научного проекта» с участием лабораторий высокого уровня биозащиты на Украине. В 2014 году один из топ-менеджеров Metabiota обратился к Хантеру Байдену с вопросом, как компания может поспособствовать «культурной и экономической независимости от России».

Подрядчик Пентагона Black & Veatch, услуги которому предоставляла Metabiota, построил ряд биолабораторий на Украине для «изучения инфекционных агентов или токсинов, которые могут передаваться по воздуху и вызывать потенциально смертельные инфекции».