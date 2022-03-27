 

В апреле проиндексируют социальные пенсии и отменят НДФЛ по вкладам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в апреле 2022 года. Будут проиндексированы на 8,6% социальные пенсии на 8,6 процента, отменён НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках с 2011 по 2022 год, упрощён ввод лекарств иностранного производства на российский рынок.
Также в апреле начнут действовать законы о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

 


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APN.ru