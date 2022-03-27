В апреле проиндексируют социальные пенсии и отменят НДФЛ по вкладам

проиндексированы на 8,6% социальные пенсии на 8,6 процента, отменён НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках с 2011 по 2022 год, упрощён ввод лекарств иностранного производства на российский рынок.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в апреле 2022 года. Будут