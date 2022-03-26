 

Ютуб удалил канал российских пранкеров, звонивших британским министрам

 

Видеохостинг Ютуб удалил канал пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) вскоре после того, как министерство обороны Британии обратилось к руководству Ютуба с просьбой удалить размещённый там разговор пранкеров с министром обороны Беном Уоллесом, якобы представлявший угрозу национальной безопасности Британии. (В том разговоре Уоллес признал, что у Британии заканчиваются противотанковые ракеты и что трудно заставить всех членов НАТО проголосовать за принятие Украины в эту организацию.)

Кроме того, пранкеры Вован и Лексус, также от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, дозвонились и до министра внутренних дел Британии Прити Пател. Британский министр, сидя на фоне британского и украинского флагов (https://www.dailymail.co.uk/news/article-10651461/Russian-pranksters-release-YouTube-clip-moment-duped-Priti-Patel.html), обещает затруднять России работу с Интерполом и не допускать русских к каким-либо влиятельным постам в стране. 

В ответ на удаление их ютуб-канала Владимир Кузнецов и Алексей Столяров сказали, что у них есть аналогичный канал на Рутубе. 



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APN.ru