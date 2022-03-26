Приняты антикризисные меры налоговой поддержки

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки. В том числе:

-- Закон замораживает кадастровую стоимости для исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога на уровне 1 января 2022 г. "По сути, будет заморожена кадастровая стоимость".

-- Освобождены от НДФЛ полученные в 2021-2023 гг. доходы в виде материальной выгоды и проценты, полученные в 2021-2022 гг. по вкладам, остаткам на счетах банков.

-- "Продлеваются полномочия субъектов РФ устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, перешедших в течение двух лет со дня регистрации в качестве ИП на упрощенную систему налогообложения (УСН) и патентную систему налогообложения (ПСН) налоговые каникулы в виде налоговой ставки в размере 0%. Эта норма будет действовать до конца 2024 г."

-- Закон устанавливает на пять лет "нулевую ставку НДС в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по предоставлению в аренду, управление или иное право объектов туристской инфраструктуры, введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 г."

-- Устанавливается нулевая ставка налога на прибыль для аккредитованных организаций в отрасли информационных технологий (сейчас она составляет 3%).

Больше в материале Интерфакса.



