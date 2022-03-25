76% россиян считают, что российский газ надо продавать за рубли

Мой мир

Согласно опросу ВЦИОМа, 76% россиян поддерживают решение президента России Владимира Путина о продаже российского газа за рубли (правда, теперь в Кремле заявляют , что оно касается "Газпрома", но не "Новатэка").

27% опрошенных считают, что оно приведёт к укреплению рубля.

В то же время глава ВТБ Андрей Костин сказал , что наконец-то стало очевидно, что "российские предприятия должны быть зарегистрированы в России".







