 

76% россиян считают, что российский газ надо продавать за рубли

Согласно опросу ВЦИОМа, 76% россиян поддерживают решение президента России Владимира Путина о продаже российского газа за рубли (правда, теперь в Кремле заявляют, что оно касается "Газпрома", но не "Новатэка"). 
27% опрошенных считают, что оно приведёт к укреплению рубля.
 
В то же время глава ВТБ Андрей Костин сказал, что наконец-то стало очевидно, что "российские предприятия должны быть зарегистрированы в России".

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Владельцы "Новатэка" стали богаче на фоне заявления, что компании не коснётся поручение Путина
» Граждане гордятся природными богатствами РФ, но не хотят продавать их за рубеж
» 64% россиян считают, что Россия сыграла решающую роль в урегулировании конфликта в Карабахе
» Россияне не готовы больше платить, чтобы предотвратить изменение климата
» Россияне боятся ковида меньше, чем безграмотности своих детей
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

76% россиян считают, что российский газ надо продавать за рубли

  • 21:49
  • 148

В школах Екатеринбурга установили прослушку

  • 21:24
  • 163

Минобороны рассказало о потерях России на Украине и о перехваченной шифровке

  • 17:32
  • 242

Священник погиб от украинского обстрела под Белгородом

  • 17:05
  • 222

Владельцы "Новатэка" стали богаче на фоне заявления, что компании не коснётся поручение Путина

  • 17:00
  • 215

Уничтожена одна из крупнейших украинских топливных баз

  • 13:02
  • 261
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru