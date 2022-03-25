76% россиян считают, что российский газ надо продавать за рубли
- 25.03.2022, 21:49,
- Новости
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Согласно опросу ВЦИОМа, 76% россиян поддерживают
решение президента России Владимира Путина о продаже российского газа за рубли (правда, теперь в Кремле заявляют
, что оно касается "Газпрома", но не "Новатэка").
27% опрошенных считают, что оно приведёт к укреплению рубля.
В то же время глава ВТБ Андрей Костин сказал
, что наконец-то стало очевидно, что "российские предприятия должны быть зарегистрированы в России".