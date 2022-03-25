В школах Екатеринбурга установили прослушку

В нескольких школах Екатеринбурга установили прослушку, которая реагирует на слова. "Микрофоны установлены на входах для старшей и младшей школы. Если кто-то выкрикнет слова «бомба», «убью» или «взорвать», то нейросеть начнет запись видео, которое отправляется на школьную почту". Директор школы № 25 Инна Гумбатова заявила, что якобы система уже успела хорошо себя зарекомендовать, хотя сама же сказала, что получает около пяти сообщений в день, и пока ни одно из них не сигнализировало о реальной опасности. Вдобавок Гумбатова заверила, что перечень запускающих видеозапись слов может быть расширен.



