 

Минобороны рассказало о потерях России на Украине и о перехваченной шифровке

 

Минобороны России назвало потери в ходе спецоперации на Украине: погибли 1 351 человек, ранены 3 825 (здесь не учитываются потери корпусов Народной милиции ДНР и ЛНР). По данным ДНР, "с 18 марта по 25 марта в республике погибли 268 человек, среди которых 232 военнослужащих Народной милиции ДНР и 36 мирных жителей. Ранены 1 101 человек, в том числе 871 военнослужащий и 230 гражданских лиц".

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, первый замначальника Генштаба Сергей Рудской пообещал, что "все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса".

Потери военных Украины оцениваются следующим образом: "За месяц военных действий потери ВСУ составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. - безвозвратные и около 16 тыс. - санитарные".

 

Также в Минобороны рассказали о перехваченной шифровке с приказом командующего Нацгвардией Украины, в которой говорилось о плане подготовки наступления в Донбассе для одной из ударных группировок. Подготовку планировалось завершить до конца февраля, с тем чтобы начать наступление в марте.

 

 


 


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APN.ru