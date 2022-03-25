 

Владельцы "Новатэка" стали богаче на фоне заявления, что компании не коснётся поручение Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поручение президента России Владимира Путина о переводе платы за газ в рубли не касается компании "Новатэк", а касается "Газпрома".
На этом фоне стремительно вырос капитал главы "Новатэка" Леонида Михельсона (плюс 2,5 миллиарда долларов, до 20,6 миллиарда) и состояние члена совета директоров "Сибура" и «Новатэка» Геннадия Тимченко (увеличилось на 2,3 миллиарда долларов, до 17,5 миллиарда). Президент "Норникеля" Владимир Потанин разбогател за один день на 1,9 миллиарда, до 23,6 миллиарда.
Впрочем, даже относительно "Газпрома", отвечая на вопрос, планируется ли поставлять газ Европе, если та не будет платить в рублях, Песков выразился таким образом: «Эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома", а дальше посмотрим».
 

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