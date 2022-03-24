 

Ельцин-центр отказались передать Дворцу ветеранов

Свердловский депутат Вячеслав Вегнер предложил передать Ельцин-центр Дворцу ветеранов, указав на то, что представители Ельцин-центра выступили с призывом прекратить действия России на Украине. По мнению Вегнера, здание Ельцин-центра могло бы использоваться в целях патриотического воспитания, и соответствующий запрос депутат направил министру обороны Сергею Шойгу (Шойгу входит в попечительский совет Ельцин-центра). 
В ответ в Ельцин-центре заявили, что "осуществить предложение российского депутата не представляется возможным на законодательном уровне". 

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