Ельцин-центр отказались передать Дворцу ветеранов

Свердловский депутат Вячеслав Вегнер предложил передать Ельцин-центр Дворцу ветеранов, указав на то, что представители Ельцин-центра выступили с призывом прекратить действия России на Украине. По мнению Вегнера, здание Ельцин-центра могло бы использоваться в целях патриотического воспитания, и соответствующий запрос депутат направил министру обороны Сергею Шойгу (Шойгу входит в попечительский совет Ельцин-центра).

В ответ в Ельцин-центре заявили , что "осуществить предложение российского депутата не представляется возможным на законодательном уровне".



