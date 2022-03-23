 

Международная федерация плавания завела дело против олимпийского чемпиона Рылова

 

Международная федерация плавания открыла дисциплинарное дело в отношении российского пловца Евгения Рылова за его участие в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя. 

Одновременно федерация отстранила российских и белорусских спортсменов от чемпионата мира по водным видам спорта. Однако Рылов сам заявил о своём отказе участвовать в нём -- в знак протеста против отстранения всех соотечественников от международных стартов.

На Олимпиаде в Токио Рылов завоевал две золотые и две серебряные медали, также он дважды побеждал на чемпионатах мира.

 

Ранее Международная шахматная федерация FIDE, возглавляемая российским гражданином Аркадием Дворковичем, на полгода дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина за его поддержку действий России на Украине. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Гроссмейстер Сергей Карякин дисквалифицирован на полгода за поддержку России
» Российский гроссмейстер Карякин поддержал спецоперацию на Украине
» Российские школьники на Международной олимпиаде по математике уступили только Китаю
» Турнир по панкратиону пройдет в Москве
» Обокрали права человека
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Международная федерация плавания завела дело против олимпийского чемпиона Рылова

  • 20:20
  • 158

В 2021 году в Москве выявлено более 146 000 нарушений миграционного законодательства

  • 19:56
  • 157

В Москве пройдёт Форум «Внутренняя русофобия как главная угроза Российской государственности».

В украинском вопросе лучше уйти от слова «национализм».

В украинском вопросе лучше уйти от слова «национализм».

Россия не успокоится, пока не принудит Украину к фактической капитуляции

Россия не успокоится, пока не принудит Украину к фактической капитуляции

Британия требует удалить беседу российского пранкера с британским министром обороны

  • 17:58
  • 286
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru