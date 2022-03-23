Международная федерация плавания завела дело против олимпийского чемпиона Рылова

Международная федерация плавания открыла дисциплинарное дело в отношении российского пловца Евгения Рылова за его участие в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя.

Одновременно федерация отстранила российских и белорусских спортсменов от чемпионата мира по водным видам спорта. Однако Рылов сам заявил о своём отказе участвовать в нём -- в знак протеста против отстранения всех соотечественников от международных стартов.

На Олимпиаде в Токио Рылов завоевал две золотые и две серебряные медали, также он дважды побеждал на чемпионатах мира.

Ранее Международная шахматная федерация FIDE, возглавляемая российским гражданином Аркадием Дворковичем, на полгода дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина за его поддержку действий России на Украине.