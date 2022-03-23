В Москве пройдёт Форум «Внутренняя русофобия как главная угроза Российской государственности».

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25 марта 2022г. в Москве по адресу: ул. Большая Якиманка д.24, Президент - Отель, пройдёт Форум «Внутренняя русофобия как главная угроза Российской государственности».

Организатором Форума выступает гражданская инициатива «Русский Союз» при поддержке Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия».

Основной темой обсуждения станет мобилизация русского гражданского общества в условиях глобальной цивилизационной войны, развязанной Западом против России, а также пути и методы противостояния проявлениям внутренней русофобии, подрывающим устои Российского государства и мешающим взаимодействию патриотических сил с государственными органами.

В работе Форума «Внутренняя русофобия как главная угроза Российской государственности» примут участие представители патриотических организаций, учёные, журналисты, деятели культуры.

По результатам работы Форума будет подготовлено обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину от имени патриотической общественности России.

Регистрация участников и представителей СМИ начинается в 10.00 ч. Пленарная часть форума начинает работу в 11.00 ч.
Заявки на аккредитацию журналистов принимаются до 23.03.2022 включительно. 
В заявке необходимо указать:
- название СМИ
- ФИО журналиста (оператора) - контактный номер телефона.
Адрес электронной почты: forum.rus25.03.2022@mail.ru 
Контактный номер телефона: +7 916 735 50 12

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