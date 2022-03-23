Корр. - Очевидно, что российско-украинский конфликт начался не вчера. Получается, национализм в УССР вызрел ещё в «золотой век» Брежнева – Щербицкого? Иначе не было бы украинского сепаратизма, разрушившего надежды на обновлённый СССР.





Д.З. - В украинском вопросе лучше уйти от слова «национализм». Оно многозначностью сеет путаницу. В советской риторике был «буржуазный национализм»: мол, буржуазия размежёвывает народы, а трудящиеся тяготеют ко всемирному братству. Однако национализм был не чужд и соцстранам, даже Восточной Европы – как режимам, так и трудящимся. Режим ПНР, отчитываясь о дружбе с братьями по соцлагерю, проводил весьма националистическую политику, что уж говорить о державшейся особняком культистской Румынии! В политической мысли XIX веканационализмом назвали осмысление народом себя как нации, а не просто как «людей нашего царя» (вспомним объединение Италии, возрождение Чехии). В американском же политжаргоне национализм – часто синоним слова «великодержавие»: «При Путине проводятся военные парады – значит, Путин националист!» Но Путин, было дело, и сам, хотя с иронией, назвал себя «главным русским националистом». Умеренные русские националисты с 2014 года призывали защитить Донбасс и шли в ополчение, а вот неумеренные записались в украинские…





Применительно к Украине я бы говорил не о национализме, а о шовинизме и неонацизме. Бандеровщина – это нацистское течение. Но для русского народа главная беда Украины – в массовом шовинизме, суть которого – любой ценою доказывать, что «Украина не Россия», а украинцы нерусские. Иначе не вполне понятно, кто такие украинцы. Между французами или немцами из разных краёв разницы не меньше, чем между ярославцами и полтавцами, а сардинцы и венецианцы – по правде, разные народы. Декабрист Пестель, служивший на Украине, в своём революционном прожекте «Русская правда» «украинцев», «малороссов» и «черкас» указывал как отдельные «племена» русского народа, не менее различные, чем великороссы и белорусы. И это Пестель ещё не брал ни западенцев, ни русин (тогда австрийских подданных)! А к 1991 году не было грани между миллионами «русскоязычных украинцев» и «украинских русских». И как украинскому сепаратисту не стать шовинистом?





Корр. - Говорят, «бандеровщина взяла в заложники не только население Украины, но и само государство».





Д.З. - В том числе, и поэтому действия России названы спецоперацией. Украинское государство и раньше было рыхлым, олигархическим. Сейчас оно в клещах между зарубежными эмиссарами и властью бандеровских группировок.





Корр. - Степан Бандера, уроженец Австро-Венгрии, гражданин довоенной Польши, получивший в ней пожизненный срок за терроризм, и его сообщник, гитлеровский капитан Шухевич извращённым образом превратились в кумиров и для тех, чьи деды воевали с нацистами, даже для фактически русских людей.





Д.З. - Если украинский шовинизм рассматривать как квазирелигию, тоталитарную секту, то Бандера и Шухевич – этакие идолы войны. Подобные фигуры мифологизируются не только сторонниками, но и противниками. (Для реваншистов больше сделал Андрей Мельник, воевавший против русских ещё в Первую Мировую, а после Второй плетший сети на Западе). Следует помнить: само по себе украинство является военной пропагандой, а потому построено на подтасовках. Без бандеровщины украинский шовинизм лишится половины зубов. Но огромная часть украинских шовинистов годами твердила, что бандеровцы – маргиналы, просто, мол, Украина – свободная страна, и всяк патриот ей сгодится. Но это не убавляет в «небандеровцах» похабства и кровожадности.





До Бандеры был Петлюра – вполне умеренный политик-авантюрист вроде Керенского, масон, социалист, сам по себе противник антисемитизма. Но под его началом зверствовал низовой актив, идею самостийности понимавший в ключе крестьянского бунта: «Убивай чужих – офицеров, евреев, москальских умников, но чтобы керосин подвозили!» А гетман Мазепа задолго до «буржуазного национализма» стал образцом неудачливого начальника-переметчика: на старости лет этот андреевский кавалер № 2 перебежал к врагу – оказалось, уже растерявшему войско и военную инициативу.

Всю историю УССР шовинизм не исчезал, бытуя в виде начальского местничества, хамской бытовой заносчивости – этого было гораздо больше, чем залегших на дно бандеровцев и тайных сепаратистов.





Корр. - Сколько лет в России шли поиски национальной идеи! На Украине с этим проблемы не было: многие легко восприняли идеи обособленности от России, превосходства над русскими. Но ведь такие взгляды можно насадить и там, где нет никаких настоящих этнических различий – были бы ангажированные сочинители, преподаватели, политики…





Д.З. - На украинский шовинизм, на идею отрыва от России работали как бытовые контрасты, так и культурная политика. УССР – не Литва и не Грузия, но уровень жизни в ней был повыше, чем в РСФСР, на селе особенно. Украинская номенклатура была в СССР сильнейшей лоббистской силой. Союзный центр получше снабжал промышленные англомерации УССР; щадил, замирял поблажками ненадёжную украинскую деревню, покуда русская превращалась в прореху. В советских потрясениях украинцев меньше отрывали от корней. Даже на фронт их в массе призывали с 1944 года. Значит, мужчин погибло меньше – и меньше осталось безотцовщины. На Украине оставили больше действующих церквей. И площадь частного дома в УССР дозволялась бóльшая, чем в России – 80 метров против 70.





Украинскую народную культуру, как подметил писатель Михаил Харитонов, советские стилизаторы оформили в мажоре, а русскую – в миноре: дéвицы плачут, а дивчины пляшут с парубками. Фольклорный костюм украинцам «докрутили» – со свиткой, с шапкой. А у русских ряженых одна рубашонка да дембельский картуз: тьфу на такие корни!

В итоге украинцы кумовство представляли доблестью, кичились домовитостью, укоренённостью, меньшим уровнем пьянства – и перед русскими соседями, и перед горемычной РСФСР. И давильню коллективизации по тем же причинам на Украине помнили гораздо лучше, хоть русским досталось не слаще.





Корр. - Какова роль местных элит в истории русско-украинского раскола?





Д.З. - Стоило идеологии коммунизма прохудиться, как картине с котелком в каморке папы Карло – за ней открылся прямой ход в самостийность, которым тут же воспользовались номенклатурные мазепы. Догматизма и сервильности в них было поболе, чем в русских партократах, но сама идея советского украинства имела такое устройство, что ясно было, «куды бечь» оппортунистам. В союзной прессе не печатали карикатур на русскую эмиграцию, а украинцы знали, хоть из журнала «Перец»: альтернатива советской власти – бежавшие за границу петлюровцы-бандеровцы. Русские образованные люди «под глыбами» с трудом воображали – как можно быть современным русским, но не коммунистом: «Какая ж без Ильича лампочка?» Украинец вычитáл в уме из украинского советского быта советскую идеологию – и уже чувствовал себя «свидомым», сиречь «ведающим»: «Снимем со стены Ленина, оставим Шевченко – и станем второю Францией!»





В иных русских регионах России тоже существуют малоприглядные формы местнического чванства. Но их никому не приходило в голову подтверждать институтами особой «социалистической нации». СССР был революционным государством, им управляла компартия – реальная вертикаль власти. Эта власть была квазитеократией, установившей культ революции и марксистско-ленинского пути в светлое будущее. Без КПСС и советской квазирелигии Россия и Украина оказались юридически, политически, идейно толком не связаны. Не устоит федерация, в которой один из двух главных субъектов по населению втрое больше другого, но малый обладает нахрапистой шовинистической идеей, а большой безоружен. Вышло, что украинская нация есть и включает в себя всех граждан УССР, а вместо русской – лишь оставшиеся без «союзного центра» советские люди, русские по паспорту, соображающие, что Россия – это вроде как РСФСР, а что такое самосознание, права, интересы русских – неведомо…





Корр. - Националистическое движение на Украине создавалось ещё вXIXвеке в Австро-Венгрии…





Д.З. - Эта тема освещена хорошо, но я бы не переоценивал западенский фактор. Заявлять украинцам, что «украинский язык выдумали в австрийском Генштабе» – грубое упрощение, на него «свидомые» хихикают. Петлюровцы говорили на языке не столько австрийца Грушевского, сколько Ивана Котляревского (1769-1838), весёлого малороссийского барина-поэта. У истоков укросепаратизма – крупный историк Костомаров; одарённый, но злой и неблагодарный Шевченко. Это примечательные фигуры в русской культуре – хотя бы как зачинатель «новой хронологии» народоволец Морозов. Соглашусь с нашим президентом: начало украинской трагедии лежит в революции и большевистской нацполитике. Вопреки утверждениям нынешних коммунистов, украинские автономисты в 1917 году вплоть до взятия власти большевиками не думали о независимости. УНР была провозглашена в ответ на октябрьский переворот в Петрограде, чтобы хоть в Киеве иметь свою, понятную власть…





Прогерманская гетманщина стала результатом Брестского мира, петлюровщина – крестьянским ответом на германскую оккупацию. Петлюровщину большевики давили в союзе с красными украинскими националистами, другой рукой расправляясь с русскими националистами Украины и с белыми, воевавшими «за единую и неделимую». УССР раздули сообразно петлюровским аппетитам и формально уравняли с Россией – чтоб наказать «великорусского держиморду», чтобы подкрепить украинскую деревню русским пролетариатом, чтобы СССР-1922 смотрелся заделом всемирной федерации, раз уж пока не вышло с Германией.... А приглашение в СССР Грушевского и западенский фактор – бидон керосина в уже разгоревшийся пожар.





Корр. - В 2004 году оранжево полыхнул майдан. Для многих в России лишь тогда стал очевиден уровень русофобии в стране, которую считали братской. Из Киева стали открыто вещать, что Россия и Украина – исторические враги. Началась массированная реинкарнация бандеровщины, а с 2014 года русофобия сделалась официальной идеологией.





Д.З. - В России перестроечная надежда на «конвергенцию» с Западом быстро угасла, носителями её, в основном, остались национальные нигилисты. На Украину надежда, что Запад возьмёт её на содержание, накатывала вновь: майдан-2004/5, майдан-2013/14… Чтобы пройти «европейским шляхом», получить материальные блага и уважение, укрошовинисты почти мистическое условие видели в «выписке из русских», а в «защите Европы от Московии» – достойную плату за пропуск. Озлобление от неудач усиливало шовинизм.





Но подчеркну: не нужно думать, что России на Украине противостоит лишь неонацизм. Лобовое обвинение выгодно шовинистам. Они приучены отвечать, что «фашизм в России», и (кроме бандеровского актива) декларируют напоказ толерантность. А бандеровцы ищут себе союзников среди «правого движа», нацистствующих экстремистов по всему белому миру. Главное – без России, без ненавистного «московства». Украинское царство пошлости многонационально. Оголтелые ненависть и самолюбование не просто объединили, а кровью повязали тех евреев и русских, что пытаются переукраинничать украинцев. Суть украинства в том, чтобы ценою буквально продажи души сделать из Украины Антироссию.





Корр. - В тех процессах, что происходили на Украине с конца 1980-х годов, прослеживается прямо-таки дьявольский план. И Россия толком никак не реагировала. Вот честно: мы проворонили ситуацию?





Д.З. - Россия не находила, что противопоставить, ибо до сих пор не стала вполне Россией. Трагически важно, что в вопросах, на которые Украина отыскивала суррогатный ответ, у России не было никакого. Например, советскому украинцу свои корни было дозволено искать в казачестве, благо пресекла историю «лыцарства» ЕкатеринаII, а не советская власть: и днепровские пираты с литвинскими шляхтичами подавались как славные предки обычного украинца, хоть бы у него в роду «одни гречкосеи». Разительное отличие от полузапретной памяти о русских казаках и дворянах, доживших до революции, от нелепого смущения многих русских пред мыслями, что крестьянский быт – это славно, но нет зазорного и в том, чтобы видеть в предках витязя с саблей. Ведь по сей день в России такой ход мысли натыкаются на карканье про крепостное право! А для сильного национального мифа нужна идеализация простого человека прошлого, но нужно и нынешнему простому человеку отождествлять себя с непростым пращуром – если не с господином, то с воином. Русскому же стыдно себя отождествить и с крестьянином, и с барином. Бандеровцы должны благодарить тех, кто мусолит строчку про «хруст французской булки»!





Корр. - Известно, что в переписывание истории на Украине сделаны огромные вложения. Если мы смиримся, то скоро и на востоке Украины будут маршировать с портретами ваффен-эсэсовцев.





Д.З. - Уже давно маршировали. Но вряд ли все украинские шовинисты хотят отменить День Победы, как Кощей Бессмертный – Новый год. «Бандеры» – да, но «петлюрам» и «мазепам» не с руки выставляться нацистами перед Западом и обывателем. Украинству и Западу важнее, чтобы русские не помнили о Российской империи, чтоб отказались от Древней Руси («выдуманной немцами»), чтобы чувствовали себя лишь побитыми советскими.





Корр. - Вы пишете, иностранные спецслужбы превращали Украину в государство-брандер?





Д.З. - Когда военные корабли были деревянными, использовались брандеры – суда-зажигалки. Украину готовили разжечь не только ненависть к России в мире, но и смуту в России.

С 2014 г. иные эксперты и политики утверждают: мол, цель послемайданной Украины – «заразить национализмом Россию». Стало быть, нужно-де «бороться с русским национализмом», поминутно твердя, как Россия многонациональна. А Украину (и Россию от такой Украины) может, мол, спасти лишь возвращение к советским истокам.

На самом деле, украинские спецслужбы давно работали над разрушением русского национального чувства не только на Украине, но и в России. Глумливые типы, бомбардирующие российский интернет «антивоенной» пропагандой, не вчера мобилизованы: чем-то ведь они занимались с 2014 года?





Нетрудно заметить, в рунете с тех пор идёт кампания против русской истории. Странные «советские патриоты» изощряются в хуле против дореволюционной и постсоветской России, вбрасывают перед 9 мая и 22 июня агитки, что советский народ победил не столько Германию, сколько бесчисленных власовцев и белоэмигрантов. А разве в СССР писали: «Самый счастливый год в нашей истории – 1937!»? На поток поставлено производство лженаучной и оккультной «альтернативная история». Крикнут «Слава великому Сталину!» либо что-то про «допотопных Русов» – и выплёскивают кастрюлю русофобских помоев. В 2014 году листовки про «власовскую георгиевскую ленточку» печатали во Львове, а в 2020 на день ВМФ в сети пошёл накат на «бесславный»-де андреевский флаг.





Думается, грязная информационная бомба готовилась для майдана в России – но не либерального, а псевдопатриотического на случай, если бы ВСУ затопили Донбасс, а Россия вмешалась бы нерешительно. «Антивоенной» истерии всё равно бы дали отмашку, а для защиты от «либерального майдана», как чёрт из воздуха, соткался бы «антимайдан»: «сталинский» и «славянский» по форме, троцкистский и оккультный по содержанию. Надеюсь, этот план упреждён не только нашей армией, но и спецслужбами.





Корр. - Как восстановить доверие, не говоря о братстве, между русскими и украинцами, если продолжается накачка ненавистью?





Д.З - До нынешнего кипения укрошовинизм доведён пропагандистской истерией. Отнюдь не в виде метафор, а для живого примера эксперты вспоминают образы тотальной пропаганды из «1984» или «Обитаемого острова», констатируя: многие потребители «укроправды» дошли до расстройства психики. Отчасти наши военные сражаются для того, чтобы делом доказать обезумевшим, как эта ложь кромешна.





Допустим, бандеровщина разбита, иностранные советники бежали, теряя пробковые шлемы, и тьма народу в ломке без ежедневной «перемоги», осознаёт по капле, сколько несчастья и позора проистекло из «антироссийства». Что нужно России, чтобы выиграть холодную войну за души? Привлекательный образ русских. Подчеркну – не столько россиян вообще, но именно русских – чтобы не русские на Украине стремились в украинцы, а даже вполне украинцам захотелось быть русскими, хоть особенными. Украинцы не могут стать кавказцами или бурятами, даже если являются их поклонниками и друзьями. Русские, которым неинтересно быть русскими, сегодня с лёгкостью становятся «политическими украинцами» даже в России.





Россия должна действовать симметрично: вырывать Антироссии зубы – и при этом самой становится совершеннее.

Никакого мира с Украиной под «жовто-блакитным прапором». Это сильнейший наркотик! Нужно требовать у неё замены флага, положим, на сине-малиновый, казачьих цветов. Скажете, это неважно? На Украине даже оттенки синего и жёлтого имеют политический смысл: тёмные – поумереннее, кислотные – посвидомее.

Давно пора было заметить, украинцы и заукраинцы в российской культурной жизни тут и там чувствовали себя хозяевами. Сейчас их попросили определиться.





Но дайте дорогу русским! Например, наши Вооружённые Силы по-прежнему носят кокарды из 90-х, со звёздочкой и якорьком, непонятно какую державу означающими. Верните русскую кокарду георгиевских цветов! Верните орден святого Владимира! Ведь орден «За заслуги перед Отечеством» – его стыдливый суррогат. А где награждения Георгиевским крестом? И так в литературе, в кино, в музыке. И в общепите – раз ушли макдональдсы. И в пропаганде – не оставляя, по лени и нелюбопытству, места вражескому вранью.





Если Россия из сегодняшнего кризиса выйдет сильнее, красивее, интереснее, для пошлой Антироссии это будет поражение фатальнее военного. А Украине без этого не видать ни чистой совести, ни мира.