 

В украинском вопросе лучше уйти от слова «национализм».

Корр. - Очевидно, что российско-украинский конфликт начался не вчера. Получается, национализм в УССР вызрел ещё в «золотой век» Брежнева – Щербицкого? Иначе не было бы украинского сепаратизма, разрушившего надежды на обновлённый СССР.


Д.З. - В украинском вопросе лучше уйти от слова «национализм». Оно многозначностью сеет путаницу. В советской риторике был «буржуазный национализм»: мол, буржуазия размежёвывает народы, а трудящиеся тяготеют ко всемирному братству. Однако национализм был не чужд и соцстранам, даже Восточной Европы – как режимам, так и трудящимся. Режим ПНР, отчитываясь о дружбе с братьями по соцлагерю, проводил весьма националистическую политику, что уж говорить о державшейся особняком культистской Румынии! В политической мысли XIX веканационализмом назвали осмысление народом себя как нации, а не просто как «людей нашего царя» (вспомним объединение Италии, возрождение Чехии). В американском же политжаргоне национализм – часто синоним слова «великодержавие»: «При Путине проводятся военные парады – значит, Путин националист!» Но Путин, было дело, и сам, хотя с иронией, назвал себя «главным русским националистом». Умеренные русские националисты с 2014 года призывали защитить Донбасс и шли в ополчение, а вот неумеренные записались в украинские…


Применительно к Украине я бы говорил не о национализме, а о шовинизме и неонацизме. Бандеровщина – это нацистское течение. Но для русского народа главная беда Украины – в массовом шовинизме, суть которого – любой ценою доказывать, что «Украина не Россия», а украинцы нерусские. Иначе не вполне понятно, кто такие украинцы. Между французами или немцами из разных краёв разницы не меньше, чем между ярославцами и полтавцами, а сардинцы и венецианцы – по правде, разные народы. Декабрист Пестель, служивший на Украине, в своём революционном прожекте «Русская правда» «украинцев», «малороссов» и «черкас» указывал как отдельные «племена» русского народа, не менее различные, чем великороссы и белорусы. И это Пестель ещё не брал ни западенцев, ни русин (тогда австрийских подданных)! А к 1991 году не было грани между миллионами «русскоязычных украинцев» и «украинских русских». И как украинскому сепаратисту не стать шовинистом?


Корр. - Говорят, «бандеровщина взяла в заложники не только население Украины, но и само государство».


Д.З. - В том числе, и поэтому действия России названы спецоперацией. Украинское государство и раньше было рыхлым, олигархическим. Сейчас оно в клещах между зарубежными эмиссарами и властью бандеровских группировок.


Корр. - Степан Бандера, уроженец Австро-Венгрии, гражданин довоенной Польши, получивший в ней пожизненный срок за терроризм, и его сообщник, гитлеровский капитан Шухевич извращённым образом превратились в кумиров и для тех, чьи деды воевали с нацистами, даже для фактически русских людей.


Д.З. - Если украинский шовинизм рассматривать как квазирелигию, тоталитарную секту, то Бандера и Шухевич – этакие идолы войны. Подобные фигуры мифологизируются не только сторонниками, но и противниками. (Для реваншистов больше сделал Андрей Мельник, воевавший против русских ещё в Первую Мировую, а после Второй плетший сети на Западе). Следует помнить: само по себе украинство является военной пропагандой, а потому построено на подтасовках. Без бандеровщины украинский шовинизм лишится половины зубов. Но огромная часть украинских шовинистов годами твердила, что бандеровцы – маргиналы, просто, мол, Украина – свободная страна, и всяк патриот ей сгодится. Но это не убавляет в «небандеровцах» похабства и кровожадности.


До Бандеры был Петлюра – вполне умеренный политик-авантюрист вроде Керенского, масон, социалист, сам по себе противник антисемитизма. Но под его началом зверствовал низовой актив, идею самостийности понимавший в ключе крестьянского бунта: «Убивай чужих – офицеров, евреев, москальских умников, но чтобы керосин подвозили!» А гетман Мазепа задолго до «буржуазного национализма» стал образцом неудачливого начальника-переметчика: на старости лет этот андреевский кавалер № 2 перебежал к врагу – оказалось, уже растерявшему войско и военную инициативу.

Всю историю УССР шовинизм не исчезал, бытуя в виде начальского местничества, хамской бытовой заносчивости – этого было гораздо больше, чем залегших на дно бандеровцев и тайных сепаратистов.


Корр. - Сколько лет в России шли поиски национальной идеи! На Украине с этим проблемы не было: многие легко восприняли идеи обособленности от России, превосходства над русскими. Но ведь такие взгляды можно насадить и там, где нет никаких настоящих этнических различий – были бы ангажированные сочинители, преподаватели, политики…


Д.З. - На украинский шовинизм, на идею отрыва от России работали как бытовые контрасты, так и культурная политика. УССР – не Литва и не Грузия, но уровень жизни в ней был повыше, чем в РСФСР, на селе особенно. Украинская номенклатура была в СССР сильнейшей лоббистской силой. Союзный центр получше снабжал промышленные англомерации УССР; щадил, замирял поблажками ненадёжную украинскую деревню, покуда русская превращалась в прореху. В советских потрясениях украинцев меньше отрывали от корней. Даже на фронт их в массе призывали с 1944 года. Значит, мужчин погибло меньше – и меньше осталось безотцовщины. На Украине оставили больше действующих церквей. И площадь частного дома в УССР дозволялась бóльшая, чем в России – 80 метров против 70.


Украинскую народную культуру, как подметил писатель Михаил Харитонов, советские стилизаторы оформили в мажоре, а русскую – в миноре: дéвицы плачут, а дивчины пляшут с парубками. Фольклорный костюм украинцам «докрутили» – со свиткой, с шапкой. А у русских ряженых одна рубашонка да дембельский картуз: тьфу на такие корни!

В итоге украинцы кумовство представляли доблестью, кичились домовитостью, укоренённостью, меньшим уровнем пьянства – и перед русскими соседями, и перед горемычной РСФСР. И давильню коллективизации по тем же причинам на Украине помнили гораздо лучше, хоть русским досталось не слаще.


Корр. - Какова роль местных элит в истории русско-украинского раскола?


Д.З. - Стоило идеологии коммунизма прохудиться, как картине с котелком в каморке папы Карло – за ней открылся прямой ход в самостийность, которым тут же воспользовались номенклатурные мазепы. Догматизма и сервильности в них было поболе, чем в русских партократах, но сама идея советского украинства имела такое устройство, что ясно было, «куды бечь» оппортунистам. В союзной прессе не печатали карикатур на русскую эмиграцию, а украинцы знали, хоть из журнала «Перец»: альтернатива советской власти – бежавшие за границу петлюровцы-бандеровцы. Русские образованные люди «под глыбами» с трудом воображали – как можно быть современным русским, но не коммунистом: «Какая ж без Ильича лампочка?» Украинец вычитáл в уме из украинского советского быта советскую идеологию – и уже чувствовал себя «свидомым», сиречь «ведающим»: «Снимем со стены Ленина, оставим Шевченко – и станем второю Францией!»


В иных русских регионах России тоже существуют малоприглядные формы местнического чванства. Но их никому не приходило в голову подтверждать институтами особой «социалистической нации». СССР был революционным государством, им управляла компартия – реальная вертикаль власти. Эта власть была квазитеократией, установившей культ революции и марксистско-ленинского пути в светлое будущее. Без КПСС и советской квазирелигии Россия и Украина оказались юридически, политически, идейно толком не связаны. Не устоит федерация, в которой один из двух главных субъектов по населению втрое больше другого, но малый обладает нахрапистой шовинистической идеей, а большой безоружен. Вышло, что украинская нация есть и включает в себя всех граждан УССР, а вместо русской – лишь оставшиеся без «союзного центра» советские люди, русские по паспорту, соображающие, что Россия – это вроде как РСФСР, а что такое самосознание, права, интересы русских – неведомо…


Корр. - Националистическое движение на Украине создавалось ещё вXIXвеке в Австро-Венгрии…


Д.З. - Эта тема освещена хорошо, но я бы не переоценивал западенский фактор. Заявлять украинцам, что «украинский язык выдумали в австрийском Генштабе» – грубое упрощение, на него «свидомые» хихикают. Петлюровцы говорили на языке не столько австрийца Грушевского, сколько Ивана Котляревского (1769-1838), весёлого малороссийского барина-поэта. У истоков укросепаратизма – крупный историк Костомаров; одарённый, но злой и неблагодарный Шевченко. Это примечательные фигуры в русской культуре – хотя бы как зачинатель «новой хронологии» народоволец Морозов. Соглашусь с нашим президентом: начало украинской трагедии лежит в революции и большевистской нацполитике. Вопреки утверждениям нынешних коммунистов, украинские автономисты в 1917 году вплоть до взятия власти большевиками не думали о независимости. УНР была провозглашена в ответ на октябрьский переворот в Петрограде, чтобы хоть в Киеве иметь свою, понятную власть…


Прогерманская гетманщина стала результатом Брестского мира, петлюровщина – крестьянским ответом на германскую оккупацию. Петлюровщину большевики давили в союзе с красными украинскими националистами, другой рукой расправляясь с русскими националистами Украины и с белыми, воевавшими «за единую и неделимую». УССР раздули сообразно петлюровским аппетитам и формально уравняли с Россией – чтоб наказать «великорусского держиморду», чтобы подкрепить украинскую деревню русским пролетариатом, чтобы СССР-1922 смотрелся заделом всемирной федерации, раз уж пока не вышло с Германией.... А приглашение в СССР Грушевского и западенский фактор – бидон керосина в уже разгоревшийся пожар.


Корр. - В 2004 году оранжево полыхнул майдан. Для многих в России лишь тогда стал очевиден уровень русофобии в стране, которую считали братской. Из Киева стали открыто вещать, что Россия и Украина – исторические враги. Началась массированная реинкарнация бандеровщины, а с 2014 года русофобия сделалась официальной идеологией.


Д.З. - В России перестроечная надежда на «конвергенцию» с Западом быстро угасла, носителями её, в основном, остались национальные нигилисты. На Украину надежда, что Запад возьмёт её на содержание, накатывала вновь: майдан-2004/5, майдан-2013/14… Чтобы пройти «европейским шляхом», получить материальные блага и уважение, укрошовинисты почти мистическое условие видели в «выписке из русских», а в «защите Европы от Московии» – достойную плату за пропуск. Озлобление от неудач усиливало шовинизм.


Но подчеркну: не нужно думать, что России на Украине противостоит лишь неонацизм. Лобовое обвинение выгодно шовинистам. Они приучены отвечать, что «фашизм в России», и (кроме бандеровского актива) декларируют напоказ толерантность. А бандеровцы ищут себе союзников среди «правого движа», нацистствующих экстремистов по всему белому миру. Главное – без России, без ненавистного «московства». Украинское царство пошлости многонационально. Оголтелые ненависть и самолюбование не просто объединили, а кровью повязали тех евреев и русских, что пытаются переукраинничать украинцев. Суть украинства в том, чтобы ценою буквально продажи души сделать из Украины Антироссию.


Корр. - В тех процессах, что происходили на Украине с конца 1980-х годов, прослеживается прямо-таки дьявольский план. И Россия толком никак не реагировала. Вот честно: мы проворонили ситуацию?


Д.З. - Россия не находила, что противопоставить, ибо до сих пор не стала вполне Россией. Трагически важно, что в вопросах, на которые Украина отыскивала суррогатный ответ, у России не было никакого. Например, советскому украинцу свои корни было дозволено искать в казачестве, благо пресекла историю «лыцарства» ЕкатеринаII, а не советская власть: и днепровские пираты с литвинскими шляхтичами подавались как славные предки обычного украинца, хоть бы у него в роду «одни гречкосеи». Разительное отличие от полузапретной памяти о русских казаках и дворянах, доживших до революции, от нелепого смущения многих русских пред мыслями, что крестьянский быт – это славно, но нет зазорного и в том, чтобы видеть в предках витязя с саблей. Ведь по сей день в России такой ход мысли натыкаются на карканье про крепостное право! А для сильного национального мифа нужна идеализация простого человека прошлого, но нужно и нынешнему простому человеку отождествлять себя с непростым пращуром – если не с господином, то с воином. Русскому же стыдно себя отождествить и с крестьянином, и с барином. Бандеровцы должны благодарить тех, кто мусолит строчку про «хруст французской булки»!


Корр. - Известно, что в переписывание истории на Украине сделаны огромные вложения. Если мы смиримся, то скоро и на востоке Украины будут маршировать с портретами ваффен-эсэсовцев.


Д.З. - Уже давно маршировали. Но вряд ли все украинские шовинисты хотят отменить День Победы, как Кощей Бессмертный – Новый год. «Бандеры» – да, но «петлюрам» и «мазепам» не с руки выставляться нацистами перед Западом и обывателем. Украинству и Западу важнее, чтобы русские не помнили о Российской империи, чтоб отказались от Древней Руси («выдуманной немцами»), чтобы чувствовали себя лишь побитыми советскими.


Корр. - Вы пишете, иностранные спецслужбы превращали Украину в государство-брандер?


Д.З. - Когда военные корабли были деревянными, использовались брандеры – суда-зажигалки. Украину готовили разжечь не только ненависть к России в мире, но и смуту в России.

С 2014 г. иные эксперты и политики утверждают: мол, цель послемайданной Украины – «заразить национализмом Россию». Стало быть, нужно-де «бороться с русским национализмом», поминутно твердя, как Россия многонациональна. А Украину (и Россию от такой Украины) может, мол, спасти лишь возвращение к советским истокам.

На самом деле, украинские спецслужбы давно работали над разрушением русского национального чувства не только на Украине, но и в России. Глумливые типы, бомбардирующие российский интернет «антивоенной» пропагандой, не вчера мобилизованы: чем-то ведь они занимались с 2014 года?


Нетрудно заметить, в рунете с тех пор идёт кампания против русской истории. Странные «советские патриоты» изощряются в хуле против дореволюционной и постсоветской России, вбрасывают перед 9 мая и 22 июня агитки, что советский народ победил не столько Германию, сколько бесчисленных власовцев и белоэмигрантов. А разве в СССР писали: «Самый счастливый год в нашей истории – 1937!»? На поток поставлено производство лженаучной и оккультной «альтернативная история». Крикнут «Слава великому Сталину!» либо что-то про «допотопных Русов» – и выплёскивают кастрюлю русофобских помоев. В 2014 году листовки про «власовскую георгиевскую ленточку» печатали во Львове, а в 2020 на день ВМФ в сети пошёл накат на «бесславный»-де андреевский флаг.


Думается, грязная информационная бомба готовилась для майдана в России – но не либерального, а псевдопатриотического на случай, если бы ВСУ затопили Донбасс, а Россия вмешалась бы нерешительно. «Антивоенной» истерии всё равно бы дали отмашку, а для защиты от «либерального майдана», как чёрт из воздуха, соткался бы «антимайдан»: «сталинский» и «славянский» по форме, троцкистский и оккультный по содержанию. Надеюсь, этот план упреждён не только нашей армией, но и спецслужбами.


Корр. - Как восстановить доверие, не говоря о братстве, между русскими и украинцами, если продолжается накачка ненавистью?


Д.З - До нынешнего кипения укрошовинизм доведён пропагандистской истерией. Отнюдь не в виде метафор, а для живого примера эксперты вспоминают образы тотальной пропаганды из «1984» или «Обитаемого острова», констатируя: многие потребители «укроправды» дошли до расстройства психики. Отчасти наши военные сражаются для того, чтобы делом доказать обезумевшим, как эта ложь кромешна.


Допустим, бандеровщина разбита, иностранные советники бежали, теряя пробковые шлемы, и тьма народу в ломке без ежедневной «перемоги», осознаёт по капле, сколько несчастья и позора проистекло из «антироссийства». Что нужно России, чтобы выиграть холодную войну за души? Привлекательный образ русских. Подчеркну – не столько россиян вообще, но именно русских – чтобы не русские на Украине стремились в украинцы, а даже вполне украинцам захотелось быть русскими, хоть особенными. Украинцы не могут стать кавказцами или бурятами, даже если являются их поклонниками и друзьями. Русские, которым неинтересно быть русскими, сегодня с лёгкостью становятся «политическими украинцами» даже в России.


Россия должна действовать симметрично: вырывать Антироссии зубы – и при этом самой становится совершеннее.

Никакого мира с Украиной под «жовто-блакитным прапором». Это сильнейший наркотик! Нужно требовать у неё замены флага, положим, на сине-малиновый, казачьих цветов. Скажете, это неважно? На Украине даже оттенки синего и жёлтого имеют политический смысл: тёмные – поумереннее, кислотные – посвидомее.

Давно пора было заметить, украинцы и заукраинцы в российской культурной жизни тут и там чувствовали себя хозяевами. Сейчас их попросили определиться.


Но дайте дорогу русским! Например, наши Вооружённые Силы по-прежнему носят кокарды из 90-х, со звёздочкой и якорьком, непонятно какую державу означающими. Верните русскую кокарду георгиевских цветов! Верните орден святого Владимира! Ведь орден «За заслуги перед Отечеством» – его стыдливый суррогат. А где награждения Георгиевским крестом? И так в литературе, в кино, в музыке. И в общепите – раз ушли макдональдсы. И в пропаганде – не оставляя, по лени и нелюбопытству, места вражескому вранью.


Если Россия из сегодняшнего кризиса выйдет сильнее, красивее, интереснее, для пошлой Антироссии это будет поражение фатальнее военного. А Украине без этого не видать ни чистой совести, ни мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В поддержку Русской Весны
» Анонс: встреча с Валерием Соловьем
» Вышел в свет третий номер журнала «Вопросы национализма»
» Новый национализм. Конференция националистических сил и движений в Москве
» Русский язык пока не станет вторым государственным на Украине
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Международная федерация плавания завела дело против олимпийского чемпиона Рылова

  • 20:20
  • 158

В 2021 году в Москве выявлено более 146 000 нарушений миграционного законодательства

  • 19:56
  • 157

В Москве пройдёт Форум «Внутренняя русофобия как главная угроза Российской государственности».

В украинском вопросе лучше уйти от слова «национализм».

В украинском вопросе лучше уйти от слова «национализм».

Россия не успокоится, пока не принудит Украину к фактической капитуляции

Россия не успокоится, пока не принудит Украину к фактической капитуляции

Британия требует удалить беседу российского пранкера с британским министром обороны

  • 17:58
  • 286
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru