17 марта российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) позвонил британскому министру обороны Бену Уоллесу и, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём, провёл с ним беседу. В частности британский министр рассказал, что Британия всегда хотела, чтобы Украина вступила в НАТО, и в течение пяти лет присылала для этой цели на Украину инструкторов, но в НАТО тридцать членов и не так легко заставить каждого проголосовать за вступление Украины в эту организацию.

Кроме того, британский министр признался, что Британия почти исчерпала свой запас противотанковых ракет, поставляя их на Украину.

Теперь британское министерство обороны требует от Ютуба удалить нарезку с разговором, утверждая, что оно представляет угрозу национальной безопасности Британии и подрывает боевой дух украинцев.

Пока что эти ролики можно посмотреть:

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B

