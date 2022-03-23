 

Оплата поставок российского газа будет переведена в рубли

 

Руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли, заявил президент России Владимир Путин. В течение недели порядок таких расчётов должен быть определён.

При этом Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах. "В отличие от некоторых коллег мы дорожим своей деловой репутацией надежного партнера и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли", - сказал Путин.

После этой новости цена газа в Европе подскочила на 10%, по отношению к закрытию предыдущего дня -- на 25%.

 

Путин отметил, что оплаты в валюте потеряли смысл:

"За последние дни на этой неделе рядом западных стран были приняты нелегитимные решения о так называемой заморозке российских активов. Этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам. И США, и ЕС в принципе объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией... Теперь в мире каждый знает - и так-то подозревали - а теперь знает каждый, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены... Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Евросоюз и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют, не имеет для нас уже никакого смысла".


 



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APN.ru