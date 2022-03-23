 

Что происходит на Украине. Сводка Игоря Стрелкова на утро 23.03.2022

По ситуации на фронте:

Донецкий регион: тяжёлые бои в Мариуполе, в районе Угледара (на вчерашний вечер не взят, вопреки официальным сообщениям, на основании которых об его занятии писал и говорил я сам), в Марьинке и вокруг неё, в районе Верхнеторецкого, в агломерации Северодонецк-Лисичанск, в районе Изюма и самом городе. За вчерашний день фронт противника нигде не был прорван или существенно отодвинут.

ВС ДНР везде понемногу продвигаются, однако и ВСУ регулярно контратакует. И если так всё пойдёт дальше, - к середине апреля "кадровых" ВС ДНР (в меньшей степени - ВС ЛНР, но там ситуация тоже не сильно отличается) - просто не останется физически. А совершенно необученными мобилизованными резервистами (которых тоже бросают в бой - с соответствующими потерями) много не навоюешь. Понимают-ли это в российском командовании, продолжающем бросать донецкую пехоту в лобовые атаки изо дня в день - я затрудняюсь ответить. Противник тоже несёт очень тяжёлые потери, но и мобилизационный резерв у него гораздо более значительный - больше в разы. А ведь на очереди - не менее сильно укрепленные и крайне неудобные для штурма тыловые укрепрайоны врага в Курахово, Бахмуте, Соледаре, агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. И часть из них уже заняты гарнизонами врага, готовящимися к обороне.

Напоминаю, что в имперское и в советское время мобилизованные военнослужащие перед отправкой на фронт проходили хотя-бы минимальную подготовку в учебно-запасных частях. А танкисты, артиллеристы, сапёры и связисты (и т.д.) - приходили на фронт уже обученными своей военной профессии в достаточной степени. Иначе они не смогли-бы воевать. О создании такого рода частей и подразделений в ЛДНР - мне ничего не известно (проще говоря - их нет, если-бы были - я-бы знал). А война - надолго. И если пехотинца можно ещё бросать в бой в надежде, что "сам всему за пару дней научится, если уцелеет", то кого будут сажать за рычаги боевых машин, когда "выбьют всех стариков" - мне не понятно. Тем более, что через границу ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ РФ НЕ ПРОПУСКАЮТ. Часто даже тех ,у кого есть "вызовы" в конкретные воинские части. Причём - не пропускают именно "пограничные органы ЛДНР". Почему это делается и для чего - остаётся только гадать...

Под Николаевым и южнее Кривого Рога - также шли упорные бои, оперативного результата которых я не знаю. Судя по отсутствию победных реляций - особых успехов российские войска там не имеют. Такая же картина - под Киевом.
От Чернигова до Харькова - бои и стычки местного значения. Линия фронта не изменилась.
Вполне возможно, что в ближайшие несколько недель будет "открыт новый фронт" западнее Киева. Об этом свидетельствует лихорадочная подготовка поляками своего "экспедиционного корпуса" для участия в боевых действиях на западной Украине. О возможности такого шага со стороны "дорогих западных партнеров" в случае, если ВС РФ не удастся достичь решающих успехов в течение первых недель "специальной операции" - я предупреждал с самого начала. Решатся ли поляки вмешаться в войну, или нет - узнаем скоро.

Мобилизации по-прежнему нет, и о её подготовке даже не слышно. А без неё эту войну не выиграть. Впрочем, не исключаю, что в недрах Министерства Обороны вынашиваются совершенно другие планы, нежели одержать победу. Либо там (где тепло и пока вполне безопасно) - продолжают тешить себя (и не только себя, но и "верховного") иллюзиями о том, что "вот-вот и враг побежит, самолёты и ракеты сделают своё дело и напрягаться сверх теперешнего не придётся".
 
Перепубликация из Вконтакте Игоря Стрелкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Что происходит на Украине. Сводка Игоря Стрелкова на утро 05.03.2022
» События в на Украине.
» Сводка от Игоря Стрелкова за 26.02.2022
» Что происходит на Украине. Сводка Игоря Стрелкова на утро 01.03.2022
» Бои в районе Цхинвала продолжаются
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Что происходит на Украине. Сводка Игоря Стрелкова на утро 23.03.2022

Регионы РФ, в которых отменены принудительные маски

  • 18:11
  • 314

Россиян оштрафуют или лишат свободы за недостоверную информацию о госорганах РФ за рубежом

  • 18:05
  • 296

Минэкономразвития выступило против выхода России из ВТО

  • 15:24
  • 403

В РЖД отменили маски для пассажиров

  • 21:53
  • 533

Японцы больше не смогут ездить на Курилы без виз. РФ прекращает обсуждать мирный договор

  • 21:44
  • 730
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru