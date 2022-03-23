Что происходит на Украине. Сводка Игоря Стрелкова на утро 23.03.2022

По ситуации на фронте:



Донецкий регион: тяжёлые бои в Мариуполе, в районе Угледара (на вчерашний вечер не взят, вопреки официальным сообщениям, на основании которых об его занятии писал и говорил я сам), в Марьинке и вокруг неё, в районе Верхнеторецкого, в агломерации Северодонецк-Лисичанск, в районе Изюма и самом городе. За вчерашний день фронт противника нигде не был прорван или существенно отодвинут.



ВС ДНР везде понемногу продвигаются, однако и ВСУ регулярно контратакует. И если так всё пойдёт дальше, - к середине апреля "кадровых" ВС ДНР (в меньшей степени - ВС ЛНР, но там ситуация тоже не сильно отличается) - просто не останется физически. А совершенно необученными мобилизованными резервистами (которых тоже бросают в бой - с соответствующими потерями) много не навоюешь. Понимают-ли это в российском командовании, продолжающем бросать донецкую пехоту в лобовые атаки изо дня в день - я затрудняюсь ответить. Противник тоже несёт очень тяжёлые потери, но и мобилизационный резерв у него гораздо более значительный - больше в разы. А ведь на очереди - не менее сильно укрепленные и крайне неудобные для штурма тыловые укрепрайоны врага в Курахово, Бахмуте, Соледаре, агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. И часть из них уже заняты гарнизонами врага, готовящимися к обороне.



Напоминаю, что в имперское и в советское время мобилизованные военнослужащие перед отправкой на фронт проходили хотя-бы минимальную подготовку в учебно-запасных частях. А танкисты, артиллеристы, сапёры и связисты (и т.д.) - приходили на фронт уже обученными своей военной профессии в достаточной степени. Иначе они не смогли-бы воевать. О создании такого рода частей и подразделений в ЛДНР - мне ничего не известно (проще говоря - их нет, если-бы были - я-бы знал). А война - надолго. И если пехотинца можно ещё бросать в бой в надежде, что "сам всему за пару дней научится, если уцелеет", то кого будут сажать за рычаги боевых машин, когда "выбьют всех стариков" - мне не понятно. Тем более, что через границу ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ РФ НЕ ПРОПУСКАЮТ. Часто даже тех ,у кого есть "вызовы" в конкретные воинские части. Причём - не пропускают именно "пограничные органы ЛДНР". Почему это делается и для чего - остаётся только гадать...



Под Николаевым и южнее Кривого Рога - также шли упорные бои, оперативного результата которых я не знаю. Судя по отсутствию победных реляций - особых успехов российские войска там не имеют. Такая же картина - под Киевом.

От Чернигова до Харькова - бои и стычки местного значения. Линия фронта не изменилась.

Вполне возможно, что в ближайшие несколько недель будет "открыт новый фронт" западнее Киева. Об этом свидетельствует лихорадочная подготовка поляками своего "экспедиционного корпуса" для участия в боевых действиях на западной Украине. О возможности такого шага со стороны "дорогих западных партнеров" в случае, если ВС РФ не удастся достичь решающих успехов в течение первых недель "специальной операции" - я предупреждал с самого начала. Решатся ли поляки вмешаться в войну, или нет - узнаем скоро.



Мобилизации по-прежнему нет, и о её подготовке даже не слышно. А без неё эту войну не выиграть. Впрочем, не исключаю, что в недрах Министерства Обороны вынашиваются совершенно другие планы, нежели одержать победу. Либо там (где тепло и пока вполне безопасно) - продолжают тешить себя (и не только себя, но и "верховного") иллюзиями о том, что "вот-вот и враг побежит, самолёты и ракеты сделают своё дело и напрягаться сверх теперешнего не придётся".

Перепубликация из Вконтакте Игоря Стрелкова.



