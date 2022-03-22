 

Россиян оштрафуют или лишат свободы за недостоверную информацию о госорганах РФ за рубежом

 

Госдума одобрила поправки об ответственности за недостоверную информацию о работе госорганов РФ за рубежом.

Таким образом, статью 207.3 Уголовного кодекса РФ предлагается применять и к "публичному распространению под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий" за пределами России.

Подобное по аналогии с ответственностью за фейки о Вооруженных силах РФ будет наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, либо лишением свободы на срок до трёх лет.

"То же деяние, совершенное с использованием служебного положения, либо группой лиц, либо "с искусственным созданием доказательств обвинения" или "из корыстных побуждений", либо "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды", - наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей либо лишением свободы на срок от пяти до 10 лет", пишет Интерфакс.


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APN.ru