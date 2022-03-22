 

Минэкономразвития выступило против выхода России из ВТО

В Минэкономразвития заявили, что "ВТО является единственной площадкой, на которой можно защитить наши [предположительно -- российские экономические] интересы".
Это заявление сделано в ответ на предложение депутатов Госдумы выйти из членства во Всемирной торговой организации, и несмотря на то, что, по признанию Минэкономразвития, все введённые против Российской Федерации санкции являются незаконными с точки зрения ВТО. Тем не менее, они были введены, и членство России в ВТО этому не помешало. 
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APN.ru