Минэкономразвития выступило против выхода России из ВТО

В Минэкономразвития заявили , что "ВТО является единственной площадкой, на которой можно защитить наши [предположительно -- российские экономические] интересы".

Это заявление сделано в ответ на предложение депутатов Госдумы выйти из членства во Всемирной торговой организации, и несмотря на то, что, по признанию Минэкономразвития, все введённые против Российской Федерации санкции являются незаконными с точки зрения ВТО. Тем не менее, они были введены, и членство России в ВТО этому не помешало.