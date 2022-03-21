 

Японцы больше не смогут ездить на Курилы без виз. РФ прекращает обсуждать мирный договор

Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору "с учётом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине".
 
Принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания. Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
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APN.ru