Японцы больше не смогут ездить на Курилы без виз. РФ прекращает обсуждать мирный договор

Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору "с учётом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине".

Принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания. Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.