Руководитель украинского "Мобильного госпиталя" призвал к издевательствам над русскими пленными
- 21.03.2022, 17:03,
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Руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала "Украина 24" призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооружённых сил России. Такое указание он дал врачам мобильных госпиталей. Про себя он сказал, что он гуманный человек и раньше не издевался над ранеными, но теперь "своим врачам дал указание кастрировать".
Видео на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=bhFUNcaxoP0
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил
срочно возбудить уголовное дело в отношении Геннадия Друзенко.