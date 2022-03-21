 

Руководитель украинского "Мобильного госпиталя" призвал к издевательствам над русскими пленными

Руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала "Украина 24" призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооружённых сил России. Такое указание он дал врачам мобильных госпиталей. Про себя он сказал, что он гуманный человек и раньше не издевался над ранеными, но теперь "своим врачам дал указание кастрировать". 
Видео на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=bhFUNcaxoP0
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил срочно возбудить уголовное дело в отношении Геннадия Друзенко. 
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