Руководитель украинского "Мобильного госпиталя" призвал к издевательствам над русскими пленными

Руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала "Украина 24" призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооружённых сил России. Такое указание он дал врачам мобильных госпиталей. Про себя он сказал, что он гуманный человек и раньше не издевался над ранеными, но теперь "своим врачам дал указание кастрировать".

Видео на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=bhFUNcaxoP0