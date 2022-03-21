Гроссмейстер Сергей Карякин дисквалифицирован на полгода за поддержку России

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) на шесть месяцев (начиная с 21 марта) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина за то, что родившийся в Крыму шахматист выразил публичную поддержку с пецоперации РФ на Украине.

"высказывания Сергея Карякина, которые по его собственному выбору и изложению могут быть связаны с игрой в шахматы, наносят ущерб репутации игры и/или ФИДЕ. Велика и вероятность того, что эти заявления нанесут ущерб репутации лично Сергея Карякина". Комиссия ФИДЕ "по этике и дисциплине" сочла , что

Видимо, из опасения, что высказывания Карякина не нанесут ущерба его репутации, комиссия ФИДЕ предпочла его дисквалифицировать.