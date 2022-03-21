Гроссмейстер Сергей Карякин дисквалифицирован на полгода за поддержку России
- 21.03.2022, 16:41,
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Международная федерация шахмат (ФИДЕ) на шесть месяцев (начиная с 21 марта) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина за то, что родившийся в Крыму шахматист выразил публичную поддержку спецоперации РФ на Украине.
Комиссия ФИДЕ "по этике и дисциплине" сочла
, что "высказывания Сергея Карякина, которые по его собственному выбору и изложению могут быть связаны с игрой в шахматы, наносят ущерб репутации игры и/или ФИДЕ. Велика и вероятность того, что эти заявления нанесут ущерб репутации лично Сергея Карякина".
Видимо, из опасения, что высказывания Карякина не нанесут ущерба его репутации, комиссия ФИДЕ предпочла его дисквалифицировать.
Председателем ФИДЕ является гражданин России Аркадий Дворкович.