В Херсоне украинцы убили пророссийского активиста

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Сообщается, что в воскресенье утром в Херсоне в районе Нефтегавань расстреляна машина, в которой находился пророссийский активист Павел Слободчиков вместе с супругой. Слободчиков погиб, его жена находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Несколько дней назад в Херсоне был создан пророссийский «Комитет спасения Херсонщины за Мир и порядок», поставившей целью борьбу с нацизмом в Херсонской области, и сразу после этого Служба безопасности Украины завела уголовное дело, а всем участникам комитета начали поступать угрозы. Участники комитета несколько раз обращались к российским военным в Херсоне с просьбой предоставить оружие для самозащиты. "Первоначально просьбы обещали удовлетворить, но через некоторое время, видимо, после консультаций с вышестоящим начальством, в оружии было отказано."

Теперь появилась первая жертва украинских угроз: помощник и водитель члена "Комитета спасения Херсонщины" Владимира Сальдо - Павел Слободчиков.
Таким образом, пророссийские херсонские активисты остаются беззащитными перед агентами СБУ и ГУР МО. Можно предположить, что страх такой же судьбы удерживает сторонников России на освобождённых территориях от того, чтобы они выступили в поддержку России открыто.

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APN.ru