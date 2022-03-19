В Одессе арестован журналист Юрий Ткачёв

Сегодня в 8.34 утра в телеграм-канале одесского журналиста, главного редактора одесского издания «Таймер», Юрия Ткачева появилась запись: "За мной пришли, было приятно пообщаться". Ткачёв уже некоторое время ожидал , что может быть арестован СБУ. Его посты после 24 февраля были беспристрастными сводками с фронта, в антироссийской информационной кампании Ткачёв не участвовал.

10 марта в Киеве СБУ "пришло" за русским историком Александром Каревиным. Его судьба до сих пор неизвестна. Российский МИД не выразил озабоченность по этому поводу.



