 

В Одессе арестован журналист Юрий Ткачёв

Сегодня в 8.34 утра в телеграм-канале одесского журналиста, главного редактора одесского издания «Таймер», Юрия Ткачева появилась запись: "За мной пришли, было приятно пообщаться". Ткачёв уже некоторое время ожидал, что может быть арестован СБУ. Его посты после 24 февраля были беспристрастными сводками с фронта, в антироссийской информационной кампании Ткачёв не участвовал. 
 
10 марта в Киеве СБУ "пришло" за русским историком Александром Каревиным. Его судьба до сих пор неизвестна. Российский МИД не выразил озабоченность по этому поводу. 

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APN.ru